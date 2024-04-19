В G7 планируют увеличить военные поставки Украине, в том числе и ПВО, — Bloomberg

Члены «Большой семерки» хотят договориться об увеличении поставок военной помощи Украине. Речь идет и о системах противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание указывает, что министры G7, собравшиеся на острове Капри, согласятся увеличить поставки военного оборудования Украине

«Они подтвердят свою непоколебимую решимость «поддерживать Украину, пока она защищается», — пишет издание со ссылкой на проект заявления встречи.

Также в проекте указано, что члены «Большой семерки» хотят укрепить способности противовоздушной обороны Украины, поскольку это лучший способ спасти жизни и защитить критически важную инфраструктуру.

Напомним, Германия нашла еще шесть систем Patriot для Украины.