Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В G7 планируют увеличить военные поставки Украине, в том числе и ПВО, — Bloomberg

В G7 планируют увеличить военные поставки Украине, в том числе и ПВО, — Bloomberg

Агата Кловская
19.04.24 14:55
146
В G7 планируют увеличить военные поставки Украине, в том числе и ПВО, — Bloomberg

Члены «Большой семерки» хотят договориться об увеличении поставок военной помощи Украине. Речь идет и о системах противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание указывает, что министры G7, собравшиеся на острове Капри, согласятся увеличить поставки военного оборудования Украине

«Они подтвердят свою непоколебимую решимость «поддерживать Украину, пока она защищается», — пишет издание со ссылкой на проект заявления встречи.

Также в проекте указано, что члены «Большой семерки» хотят укрепить способности противовоздушной обороны Украины, поскольку это лучший способ спасти жизни и защитить критически важную инфраструктуру.

Напомним, Германия нашла еще шесть систем Patriot для Украины.

Тэги: Украина, Большая семерка, ПВО, война в Украине

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.04.24 16:57

Артем Милевский решил возобновить футбольную карьеру

19.04.24 16:45

Стало известно о страшном последствии дефицита сна

19.04.24 16:36

В Крыму отказались проводить парад победы 9 мая

19.04.24 16:16

Россия не планирует делать паузы в войне с Украиной, — Лавров

19.04.24 15:51

Суперкомпьютер определил фаворита на победу в Лиге чемпионов

19.04.24 15:34

Демократы обещают поддержать инициативу Джонсона о помощи Украине и Израилю

19.04.24 15:15

Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание

19.04.24 15:02

Ученые бьют тревогу: пластик может погубить морских обитателей

19.04.24 14:27

Силы обороны заставили развернуться второй Ту-22, — ГУР

19.04.24 13:36

Германия нашла еще шесть систем Patriot для Украины

19.04.24 13:13

Раскрыта подготовка к покушению на Зеленского, — СБУ

19.04.24 12:48

В ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22

19.04.24 09:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 457 830 солдат

18.04.24 16:24

Производитель ЗРК IRIS-T анонсировал передачу Украине еще больше комплексов

18.04.24 12:46

Стало известно, что Украина может получить от США по инициативе Джонсона

18.04.24 11:44

Джонсон назвал «критически важным» предоставление летальной помощи Украине

18.04.24 09:44

За сутки в Украине ликвидировано еще 910 оккупантов

17.04.24 15:15

Число погибших в Чернигове продолжает расти. Есть пропавшие

17.04.24 14:50

В Киеве могут ввести графики отключений света

16.04.24 21:45

Продюсера фильма «Задача трех тел» приговорили к смертной казни

15.04.24 15:42

Стало известно, какими бактериями могут заражать людей кошки и собаки

17.04.24 16:10

Китайцы назвали простые способы профилактики инсульта

17.04.24 16:52

Фицо объяснил, почему против вступления Украины в НАТО

15.04.24 16:28

Ученые объяснили, почему люди такие нетерпеливые

15.04.24 15:35

Стало известно о пользе видеоигр во взрослом возрасте

15.04.24 16:03

Нейробиологи рассказали, почему полезно… моргать

16.04.24 16:52

Москва может передать Ирану истребители и средства ПВО, — Washington Post

15.04.24 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 454 420 солдат

15.04.24 14:08

Ученые назвали «самый главный» овощ

Фото и Видео
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Заленский приехал к военным в Донецкую область
Заленский приехал к военным в Донецкую область
В ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22
В ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22
В Стрые жестоко избили школьницу и сняли все на видео
В Стрые жестоко избили школьницу и сняли все на видео
Единорог Тельма (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Netflix
Единорог Тельма (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Netflix
Прощай, Земля (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Прощай, Земля (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Шоу восьми (2024): тизер и дата выхода нового триллера
Шоу восьми (2024): тизер и дата выхода нового триллера
В Крыму сообщили о взрывах на военном аэродроме
В Крыму сообщили о взрывах на военном аэродроме
Полёт на Луну (2024): трейлер и дата выхода новинки со Скарлетт Йоханссон
Полёт на Луну (2024): трейлер и дата выхода новинки со Скарлетт Йоханссон
Джокер: Безумие на двоих (2024): трейлер и дата выхода сиквела с Леди Гагой
Джокер: Безумие на двоих (2024): трейлер и дата выхода сиквела с Леди Гагой
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.