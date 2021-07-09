В Ровенской области подросток погиб на аварийном мосту

Главное: Ребенок на велосипеде погиб в Ровенской области. Произошло это на аварийном мосту.

Детали: В селе Чудель (Ровенская область) произошла трагедия. Тут на аварийном мосту через реку Случь погиб 14-летний ребенок, который катался на велосипеде и упал.

Местные СМИ сообщают, что тамошние жители давно жаловались на мост: его конструкции лежат неровно и двигаются под ногами.

На опубликованных кадрах видно, что пользоваться мостом попросту опасно.

Известно, что мальчик ударился о металлическую конструкцию и умер в машине «скорой помощи».

При этом открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».

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