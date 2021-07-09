Главное: Обвиняемый турок сбежал из зала суда в Харькове. Появилось видео инцидента.

Детали: В минувший четверг, 8 июля, в Харькове произошло ЧП. Как сообщает местная полиция, тут из зала суда сбежал обвиняемый гражданин Турции.

Информируется: «47-летний Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль, и скрылся».

После этого была введена полицейская операция «Сирена».

Названы приметы беглеца: рост более 185 санитметров, крепкого телосложения, волосы короткие.

Турок был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.

Копы просят: «Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: (057) 705-98-15, 0632031916 (дежурная часть), 102 или другим удобным для вас способом».

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