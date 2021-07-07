В Голосеево горит квартира, в которой произошла стрельба

Главное: Квартира на Голосеевском проспекте в Киеве, где произошла стрельба, загорелась. Полиция эвакуирует жильцов.

Детали: В Киеве произошел пожар в квартире, в которой была стрельба. Об этом сообщает пресс-службу Министерства внутренних дел.

Правоохранители сообщили, что поджог совершил сам стрелок.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пытаются потушить огонь, сообщают в МВД.

Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жителей жилого дома.

В тему: Сегодня на Голосеевском проспекте в Киеве произошла стрельба, в результате чего пострадали двое правоохранителей. Была введена спецоперация «Гром».