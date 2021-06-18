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Видео-Новости > В Киев мужчина сиганул с моста в реку

В Киев мужчина сиганул с моста в реку

Александр Панько
18.06.21 16:53
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В Киев мужчина сиганул с моста в реку

Главное: В Киеве произошло ЧП. Мужчина на пешеходном мосту сначала что-то кричал, потом бросил свои вещи вниз и прыгнул сам.

Детали: Сегодня, 18 июня, в Киеве мужчина прыгнул в реку с пешеходного моста на Труханов остров. Видео происшествия опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный.

«Только что с пешеходного моста прыгнул мужчина. Похоже, что пытался покончить с собой. Сейчас его состояние уточняется», — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что мужчина сначала что-то кричал, потом бросил вещи и прыгнул сам.

В тему: В начале месяца в Сумах патрульные полицейские на протяжении часа общались с мужчиной и уговорили его не прыгать с моста.

Тэги: Киев, общество, самоубийство, происшествие, мост

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