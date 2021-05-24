Огненное ДТП в Киеве – погибли люди

Главное: ДТП произошло в Киеве. Погибли три человека.

Детали: В ночь на понедельник, 24 мая, на девятнадцатом километре Брест-Литовского шоссе в Святошинском районе Киева произошло огненное ДТП. Об этом сообщает ГСЧС.

Выяснилось, что тут произошло столкновение DAF и легковой машины Volkswagen Passat. Оба авто загорелись. В результате пожара сгорел также груз фуры.

Жертвами аварии стали три человека – водитель и пассажир легковушки, а также случайный пешеход.

Спасатели говорят, что площадь возгорания составила семьдесят квадратных метров.

Уточняется, что водитель грузовика был госпитализирован в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения, а также ожогами левой верхней конечности и ожогом лица первой-второй степени.

Сейчас идет следствие.

Видео с места ДТП:

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