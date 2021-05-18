Кличко опубликовал кадры с камер наблюдения над своей квартирой

Главное: Мэр Киева Виталия Кличко опубликовал видео с камеры наблюдения, установленной на его лестничной клетке. Таким образом, он опровергает официальную версию СБУ и утверждает, что правоохранители сегодня утром приходили именно к нему. Правоохранители считают, что видео подтверждает их версию.

Детали: Городской голова Киева Виталий Кличко обнародовал видео следственных действий представителей Службы безопасности Украины в своем доме. Комментируя кадры на своей странице в Facebook, он подчеркнул, что на них вино, как силовики звонят в его дверь, а также к его соседке по лестничной клетке.

«Поэтому версия о какой-то масштабной операции против контрабандистов, якобы живущих двумя этажами ниже в моем подъезде, выглядит неубедительной. Тщательнее как-то надо...», — написал Кличко.

В то же время, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ, ее сотрудники звонили в дверь квартиры главы столицы Виталия Кличко и в двери его соседей, чтобы получить информацию о фигурантах производства по контрабанде горюче-смазочных материалов.

Как объяснили в спецслужбе, чтобы установить все обстоятельства деятельности злоумышленников, следователи, среди прочего, искали администратора камер видеонаблюдения снаружи и внутри дома. Все это — с целью установления и подтверждения причастности фигурантов производства к помещению, расположенному на соответствующем этаже.

«На обнародованных Виталием Кличко видео четко видно, что в его дверь, как и в двери других его соседей по подъезду (которые не являются фигурантами производства), никто не врывался. Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и не дождавшись ответа пошли к другим соседям, чтобы получить информацию о фигурантах производства», — заявили в СБУ.

В тему: Сегодня утром в Киеве у дома, где проживает городской голова Виталий Кличко были замечены два десятка вооруженных экипированных людей. По данным СМИ, это сотрудники СБУ, которые намеревались провести обыск в жилище мэра.

Позже в СБУ подтвердили информацию о проведении спецоперации в доме, где проживает Кличко, но подчеркнули, что к нему это не имеет никакого отношения. Обыски связаны с пресечением противоправной деятельности группы лиц, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ.