Детали: В интернете презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Композиция называется «Мы – люди» (We Are The People).

Клип на YouTube разместил нидерландский диджей Мартин Гаррикс.

В записи песни также участвовали лидеры группы U-2 Боно и Эдж.

