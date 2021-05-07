На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер

Главное: На Олимпиаде в Токио выступит спортсмен-трансгендер. Это Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

Детали: На Олимпийских Играх в японском Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, произойдет историческое событие. В них впервые примет участие спортсмен-трансгендер.

Как стало известно накануне, это 43-летняя тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которая прошла отбор на Олимпиаду.

Шесть лет назад Международный олимпийский комитет разрешил выступать в женской категории мужчинам, которые стали женщинами без операции по удалению тестикул при определенном уровне тестостерона.

Справка: До смены пола трансгендер участвовал в соревнованиях под именем Гэвин Хаббард, завоевав немало наград. В 2012 году он был назначен на должность исполнительного директора Олимпийской федерации тяжелой атлетики Новой Зеландии. Вскоре сменив пол, спортсмен продолжил побеждать уже среди женщин.

В тему: Олимпиада в Токио официально «стартовала».