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Видео-Новости > В Киеве продлили жесткий карантин

В Киеве продлили жесткий карантин

Агата Кловская
14.04.21 12:48
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В Киеве продлили жесткий карантин

Главное: Жесткий карантин в Киеве продлили до конца апреля. По словам мэра города Виталия Кличко, без карантина медицинская система столицы Украины не справится с таким количеством COVID-больных.

Детали: Власти Киева приняли решение продлить жесткий карантин в городе на две недели — до 30 апреля. Об этом сегодня, 14 апреля, на брифинге заявил столичный голова Виталий Кличко.

Он заявил, что это связано со сложной ситуацией с коронавирусом.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничительных мероприятий в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля», — сказал Кличко.

По его словам, иначе медицинская система столицы не справится с таким количеством больных и будет еще больше смертей.

«У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше», — подчеркнул Кличко.

В тему: Коронавирус в Украине не снижает обороты — смертность продолжает зашкаливать.

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, карантин

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