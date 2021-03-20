«Британский» штамм коронавируса расползается по Украине

Главное: В Минздраве рассказали о распространении «британского» штамма коронавируса в Украине. Случаи подтверждены в Киеве и еще в трех областных центрах Украины.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о дальнейшем распространении «британского» штамма коронавируса по территории Украины. Об этом шла речь в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Новый штамм подтвердили еще в Киеве и трех областных центрах.

«Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные Института эпидемиологии, он (новый штамм) обнаружен в городе Киеве, Днепре, Львове и Харькове», — заявил министр.

Степанов напомнил, что этот штамм коронавируса втрое заразнее других, поэтому Украину ждет «напряженная ситуация» по заболеваемости COVID-19.

Отметим, что Прикарпатье стало первым регионом Украины, где подтвердили «британский» штамм коронавируса. Новый штамм там нашли после резкого ухудшения ситуации с коронавируса в области.

В тему: В Украине зафиксированы уже три штамма коронавируса. Кроме британского, это — бразильский и южноафриканский.