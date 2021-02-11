На Житомирщине пылал только-только отремонтированный детсад. Благо дети были на улице

Главное: В Житомирской области в детском саду села Харитоновка произошел пожар. Полностью выгорела спальня учреждения.

Детали: В Житомирской области горел детский сад. Возгорание произошло в спальне около двенадцати часов дня. Дети в это время были на улице, сообщает ТСН.

Воспитатели самостоятельно пытались потушить пожар огнетушителями, и только когда поняли, что им не обуздать огонь, вызвали спасателей.

Спальная комната, детские кроватки, постель и игрушки выгорели дотла. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

По словам руководства, учреждение — только после капитального ремонта. Поэтому не понятно, как такое могло произойти.

Теперь же три десятка дошкольников села Харитоновка вынуждены будут сидеть дома.

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