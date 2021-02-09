Скандальный игрок «Шахтер» попал в ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде

Главное: Молодой игрок донецкого «Шахтера» Владислав Вакула, который совсем недавно был изгнан из черниговской «Десны» за нарушение спортивного режима, в Мариуполе попал в ДТП. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Детали: В понедельник, 8 февраля, ночью в Мариуполе молодой украинский футболист донецкого «Шахтера» Владислав Вакула попал в ДТП. По информации телеграм-канала Super Marik, футболист был в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло на пересечении улиц Флотской и Бахчиванджи. 21-летний футболист на автомобиле Mercedes не вписался в поворот, выехал на тротуар и сбил дорожный знак. Примечательно, что все это случилась прямо на глазах у патрульной полиции.

«Похоже, что ехал с дня рождения вице-президента ФК „Мариуполь“, — Андрея Санина», — говорится в сообщении.

В результате ДТП Вакула не пострадал.

Стоит отметить, что совсем недавно Вакула был отчислен из черниговской «Десны». Тогда в СМИ мелькала информация, что якобы из-за нарушения спортивного режима. После этого его отправили в Мариуполь, а самому футболисту прозрачно намекнули, что это — его последний шанс проявить себя во взрослом футболе.

В тему: В августе 2015 года столичные патрульные остановили автомобиль Porsche Panamera, в котором ехали нетрезвые молодые люди. Все они оказались игроками молодежной команды «Шахтера». Вели они себя довольно дерзко, грозясь «позвонить Ринату и Авакову».