Два самолета устроили оскорбительное шоу в небе над резиденцией Трампа

Главное: Над резиденцией бывшего президента США Дональда Трампа пролетели два самолета с оскорбительными надписями в его адрес.

Детали: Самолеты с оскорбляющими 45-го президента США Дональда Трампа баннерами были замечены неподалеку от его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Фотографии и видео произошедшего опубликовал адвокат Даниель Ульфельдер на своей странице в Twitter.

Как можно заметить, на одном из баннеров было написано: «Трамп, ты жалкий неудачник, возвращайся в Москву». На другом: «Трамп — худший президент в истории».

В тему: 20 января 2021 года принял присягу и официальном стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

В тот же день 45-й президент Дональд Трамп покинул Белый дом и улетел на вертолете на авиабазу​​Эндрюс, после чего отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.