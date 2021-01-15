«Они просто убивают наших детей»: 20 призывников слегли после прививки российской вакциной в оккупированном Крыму

Главное: В оккупированном Крыму более 20 призывников слегли с высокой температурой после прививки российской вакциной «Спутник V». Один из них оказался в реанимации.

Детали: Более 20 призывников слегли с высокой температурой после вакцинации российской вакциной «Спутник V» в воинской части № 83576 армии РФ, которая базируется в захваченном Крыму. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала женщина, которая назвалась бабушкой одного из пострадавших от вакцинации Максима Чурилова.

«Провакцинировали весь полк. Многие отказывались, но отказ не был принят», — заявила она, добавив, что в результате у ее внука начался отек горла. «Сутки в реанимации. Вопиющее безобразие. Они просто убивают наших детей», — возмутилась женщина.