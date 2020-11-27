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Видео-Новости > На Кировоградщине военный грузовик перевернулся и раздавил двоих дорожных работников

На Кировоградщине военный грузовик перевернулся и раздавил двоих дорожных работников

Александр Панько
27.11.20 13:40
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На Кировоградщине военный грузовик перевернулся и раздавил двоих дорожных работников

Главное: В Кировоградской области военный грузовик МАЗ въехал в каток, которым дорожники укладывали асфальт. В результате аварии погибли двое дорожных рабочих.

Детали: 26 ноября недалеко от села Малиновка Новоархангельского района Кировоградской области военный грузовик МАЗ въехал в группу людей, ремонтировавших покрытие на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий. Как сообщает ТСН, вследствие удара грузовик перевернулся.

В результате аварии один дорожник погиб на месте, второй — умер в «скорой». Еще двух с тяжелыми травмами госпитализировали.

Причина столкновения на данный момент неизвестна.

В тему: В конце 2013 года на Бориспольском шоссе под Киевом автомобиль Audi 100 врезался в грузовик дорожной службы и сгорел вместе с водителем.

13 апреля 2016 года на Московском мосту в Киеве водитель автомобиля Mercedes, находясь в нетрезвом состоянии, переехал мужчину, который выполнял дорожные работы.

Тэги: ДТП, криминал, Кировоградская область, МАЗ, ремонт дорог, новости Украины, Малиновка

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