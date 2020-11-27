На Кировоградщине военный грузовик перевернулся и раздавил двоих дорожных работников

Главное: В Кировоградской области военный грузовик МАЗ въехал в каток, которым дорожники укладывали асфальт. В результате аварии погибли двое дорожных рабочих.

Детали: 26 ноября недалеко от села Малиновка Новоархангельского района Кировоградской области военный грузовик МАЗ въехал в группу людей, ремонтировавших покрытие на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий. Как сообщает ТСН, вследствие удара грузовик перевернулся.

В результате аварии один дорожник погиб на месте, второй — умер в «скорой». Еще двух с тяжелыми травмами госпитализировали.

Причина столкновения на данный момент неизвестна.

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