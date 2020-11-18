Кличко рассказал, сколько школ и садиков в Киеве закрыты на карантин

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на дистанционном обучении в Киеве находятся 854 класса в 256 школах. При этом на карантин закрыты семь столичных школ и шесть детских садов.

Детали: Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что в Киеве закрыты на карантин семь школ из-за выявленных случаев коронавируса. Также закрыты еще шесть детсадов. Об этом Виталий Кличко рассказал во время брифинга.

«На дистанционном обучении в целом 854 классы в 256 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве — более 950, также болеют более 670 педагогов», — сказал мэр города.

Также Кличко добавил, что в городе закрыты 158 групп в 121 саду.

«Полностью закрыты на карантин уже 6 садиков. В начале недели, напомню, были закрыты только 2. Наполняемость детей в детсадах — более 51%», — отметил он.

Городской глава призвал родителей при признаках заболевания у детей не отправлять их в учебные заведения, а сразу обращаться к врачу. Кроме того, он отметил, что детям нужно постоянно напоминать о правилах, которых нужно придерживаться.

В тему: Украину накрыла мощнейшая вспышка коронавируса.