Бананы с кокаином: в порту Южный накрыли необычный груз

Главное: Кокаин на 4 миллиона долларов был обнаружен в порту Южный. Его маскировали под бананы.
Детали: Правоохранители накрыли в порту Южный (Одесская область) груз с кокаином, который маскировали под бананы. Как передает Офис Генпрокурора, изъяли 22,6 килограммов наркотиков, стоимость которых оценивается в 4 миллиона долларов.
Всего тут было двадцати пакетов.
Отмечается, что груз в контейнере шел в Украину из Эквадора.
Кокаин нашли после сканирования.
В операции также проявила себя полицейская собака по кличке Пират, которая помогла обнаружить наркотики.
Видео:
В тему: ранее мы писали, что полицейские обезвредили псевдобанкиров, которые «кинули» людей более, чем на миллион гривен.