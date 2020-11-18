Бананы с кокаином: в порту Южный накрыли необычный груз

Главное: Кокаин на 4 миллиона долларов был обнаружен в порту Южный. Его маскировали под бананы.

Детали: Правоохранители накрыли в порту Южный (Одесская область) груз с кокаином, который маскировали под бананы. Как передает Офис Генпрокурора, изъяли 22,6 килограммов наркотиков, стоимость которых оценивается в 4 миллиона долларов.

Всего тут было двадцати пакетов.

Отмечается, что груз в контейнере шел в Украину из Эквадора.

Кокаин нашли после сканирования.

В операции также проявила себя полицейская собака по кличке Пират, которая помогла обнаружить наркотики.

Видео:

В тему: ранее мы писали, что полицейские обезвредили псевдобанкиров, которые «кинули» людей более, чем на миллион гривен.