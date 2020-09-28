Орангутанг напал на сотрудницу мадридского зоопарка

Главное: В зоопарке Мадрида произошло ЧП. Тут орангутанг напал на местную сотрудницу.

Детали: В зоопарке Мадрида произошел трагический инцидент. На местную сотрудницу напал орангутанг – она сильно пострадала.

В сообщении полиции говорится: «Муниципальная служба экстренной помощи доставила в больницу смотрительницу зоопарка».

Пострадавшей 46 лет, она находится в тяжелом состоянии, женщина получила многочисленные серьезные травмы.

Видео с места ЧП:

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