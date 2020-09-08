Появилось видео жутких пожаров, охвативших Калифорнию

Главное: Американскую Калифорнию охватили рекордные по своим масштабам лесные пожары. Уже появилось видео огненной стихии.

Детали: В американской Калифорнии бушуют аномальные пожары. Как сообщают местные власти, их площадь уже установила печальный исторический рекорд, увеличившись за считанные часы до 881,4 тысяч гектаров.

Всего зафиксировано сразу 7 563 очагов возгорания.

Сейчас проходит эвакуация местных жителей. К борьбе с огнем привлечена авиация.

Известно, что пламя уничтожило около четных тысяч домов. От пожаров погибли многие животные и птицы.

Сообщается и о жертвах огня среди людей: от огненной стихии уже погибли не менее восьми человек.

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что Калифорнию охватил гигантский лесной пожар.