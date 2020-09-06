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Ждал маму, но она не пришла... В Тернополе маленький мальчик ночью спал на скамейке

Александр Панько
06.09.20 12:12
749
Ждал маму, но она не пришла... В Тернополе маленький мальчик ночью спал на скамейке

Главное: В Тернополе ночью на лавочке спал маленький мальчик. По его словам, он ждал маму, но та не пришла.

Детали: В Тернополе на бульваре Шевченко около часа ночи прохожий заметил на скамейке закутанного в верхнюю одежду маленького мальчика, спящего на скамейке. На вид ребенку около пяти лет. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook.

«Час ночи в Тернополе. На скамейке, на бульваре Шевченко, лежит мальчик, на вид лет пяти. Сам. Рядом никого из взрослых. Смутился от увиденного прохожий, который немедленно вызвал полицию», — говорится в сообщении.

Когда патрульные разбудили ребенка, тот рассказал, что ждал маму, но она не пришла. Как мальчик там оказался и сколько времени пробыл — неизвестно.

«Ребенок очень замерз, поэтому патрульные забрали его с собой и увезли в отдел полиции. Туда вызвали скорую помощь, врачи которой осмотрели ребенка. К счастью, с мальчиком все было хорошо», — отмечается в сообщении.

Поскольку установить родителей или ближайших родственников ребенка, которым можно было бы сообщить о том, что случилось, не удалось, полицейские отвезли мальчика в центр социально-психологической реабилитации детей. О происшествии сообщили сотрудникам ювенальной превенции.




                                                
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                                    Тэги: полиция, общество, происшествие, ребенок, Тернополь, новости Украины


                

                
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04.09.20 09:16

            
Сербские МиГ-29 в ходе войны 1999 года

            

                

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                            Сергей Дойко
                        
                                    

            

        

    





                

            

            

                


    

        
Колонка автора

        

                            

                    
						
			
		    
                

                        

                
05.09.20 10:17

                
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04.09.20 17:45

                                        
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Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину

                

                            

                    
                        

                            

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Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования

                

                            

                    
                        

                            

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Жерар Депардье, после долгих духовных поисков, принял православие

            

                
                    

                        			Жерар Депардье, после долгих духовных поисков, принял православие
			
                    

                
                

            


            

                
06.09.20 09:45

                
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06.09.20 13:56 

                    

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06.09.20 12:12 

                    

                                                    
                                                Ждал маму, но она не пришла... В Тернополе маленький мальчик ночью спал на скамейке

                
            
                                        
            
                    
06.09.20 10:57 

                    

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06.09.20 09:45 

                    

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06.09.20 07:14 

                    

                                                Синоптики предупредили киевлян о грозе и похолодании

                
            
                                        
            
                    
06.09.20 00:10 

                    

                                                Стало известно, кто из игроков сборной Украины вырос в цене после победы над Швейцарией

                
            
                                        
            
                    
05.09.20 19:37 

                    

                                                Кандидат в меры Кривого Рога Дмитрий Шевчик взял на себя личную ответственность за будущее сбитого на переходе ребенка

                
            
                                                                                                                                                                            




    	
        

        
        
    
    

    


    
Фото и Видео


    

        

            
                

                    
                        

                            

	                        				Ждал маму, но она не пришла... В Тернополе маленький мальчик ночью спал на скамейке
				
                            

                        

                    
                    
Ждал маму, но она не пришла... В Тернополе маленький мальчик ночью спал на скамейке

                

                        

    


    

        

                            

                    
                        

                            

	                        				Ждал маму, но она не пришла... В Тернополе маленький мальчик ночью спал на скамейке
				
                            

                        

                    
                    
Ждал маму, но она не пришла... В Тернополе маленький мальчик ночью спал на скамейке

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Появилось «кровожадное» видео с президентом Туркмении
				
                            

                        

                    
                    
Появилось «кровожадное» видео с президентом Туркмении

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Бэтмен заболел коронавирусом
				
                            

                        

                    
                    
Бэтмен заболел коронавирусом

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Появились кадры с места необычного инцидента в Шотландии
				
                            

                        

                    
                    
Появились кадры с места необычного инцидента в Шотландии

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Компания Маска сделала еще один успешный шаг на пути к Марсу
				
                            

                        

                    
                    
Компания Маска сделала еще один успешный шаг на пути к Марсу

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Опубликовано видео того, как автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Кpопивницком
				
                            

                        

                    
                    
Опубликовано видео того, как автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Кpопивницком

                

                            

                    
                        

                            

	                        				При строительстве аэропорта в Мексике рабочие нашли нечто невероятное
				
                            

                        

                    
                    
При строительстве аэропорта в Мексике рабочие нашли нечто невероятное

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Променял ринг на подиум: Владимир Кличко попозировал на Украинской неделе моды
				
                            

                        

                    
                    
Променял ринг на подиум: Владимир Кличко попозировал на Украинской неделе моды

                

                            

                    
                        

                            

	                        				В Китае невеста погибла в день свадьбы из-за огромной волны
				
                            

                        

                    
                    
В Китае невеста погибла в день свадьбы из-за огромной волны

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Появились жуткие кадры, как фанат Трампа протаранил толпу негров в центре Нью-Йорка
				
                            

                        

                    
                    
Появились жуткие кадры, как фанат Трампа протаранил толпу негров в центре Нью-Йорка

                

                    

        

            
fraza.com

            

                

                

            

        

    

    



    


    

        
            Новости блогосферы
        
    

                                
            
                    
04.09.20 12:33 

                    

                                                    
                                                Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?

                
            
                                        
            
                    
24.08.20 16:25 

                    

                                                    
                                                Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

                
            
                                        
            
                    
22.08.20 16:43 

                    

                                                    
                                                Смерть Патона как символ смерти украинской науки

                
            
                                        
            
                    
16.08.20 19:46 

                    

                                                    
                                                Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

                
            
                                





    
    

            
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Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

                
    
                    
                                            
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