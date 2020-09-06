Ждал маму, но она не пришла... В Тернополе маленький мальчик ночью спал на скамейке

Главное: В Тернополе ночью на лавочке спал маленький мальчик. По его словам, он ждал маму, но та не пришла.

Детали: В Тернополе на бульваре Шевченко около часа ночи прохожий заметил на скамейке закутанного в верхнюю одежду маленького мальчика, спящего на скамейке. На вид ребенку около пяти лет. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook.

«Час ночи в Тернополе. На скамейке, на бульваре Шевченко, лежит мальчик, на вид лет пяти. Сам. Рядом никого из взрослых. Смутился от увиденного прохожий, который немедленно вызвал полицию», — говорится в сообщении.

Когда патрульные разбудили ребенка, тот рассказал, что ждал маму, но она не пришла. Как мальчик там оказался и сколько времени пробыл — неизвестно.

«Ребенок очень замерз, поэтому патрульные забрали его с собой и увезли в отдел полиции. Туда вызвали скорую помощь, врачи которой осмотрели ребенка. К счастью, с мальчиком все было хорошо», — отмечается в сообщении.

Поскольку установить родителей или ближайших родственников ребенка, которым можно было бы сообщить о том, что случилось, не удалось, полицейские отвезли мальчика в центр социально-психологической реабилитации детей. О происшествии сообщили сотрудникам ювенальной превенции.

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