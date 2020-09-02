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В Киевской области сгорел автобус: появилось видео с места ЧП

Александр Панько
02.09.20 11:20
901
В Киевской области сгорел автобус: появилось видео с места ЧП

Главное: В Киевской области горел автобус. Люди успели спастись от огня.

Детали: Днем вторника, 1 сентября, возле села Снежки (Киевская область) на трассе Киев – Одесса горел пассажирский автобус СЕТРА. На момент ЧП в салоне находились два десятка человек.

Спасатели сообщают, что люди успели покинуть автобус в начале пожара. Никто не пострадал.

Отмечается, что с огнем боролись семь бойцов ГСЧС и две единицы техники.

Видео:

В тему: 18 августа 2020 года мы писали, что момент поджога автомобиля антикоррупционных журналистов попал на видео камер наблюдения.

Тэги: пожар, общество, ЧП, Киевская область, новости Украины

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