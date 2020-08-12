На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей

Главное: На Прикарпатье увеличилось количество случаев, когда змеи кусают людей. По словам специалистов, связано это с недавними паводками.

Детали: После июньских паводков на Прикарпатье змеи стали чаще кусать людей. Всего за 10 дней августа в области со змеиными укусами к медикам обратились четыре человека и тенденция к увеличению таких случаев растет. Об этом в эфире «Суспильного» сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.

«Мы знаем, что змеи любят влагу, поэтому у нас на западной Украине, непосредственно на Прикарпатье, таких случаев много», — сказала она.

Больше всего зарегистрированных случаев укусов змей — в Долинском районе. Три года подряд на жителей Долинщины приходится 25 процентов всех обращений. Также много змей на Калущине, Яремчанщине, Верховинщине и в Болехове.

По словам начальницы отдела медицины катастроф департамента здравоохранения ОГА Лидии Сенюты, в последние годы на Ивано-Франковщине не было смертельных случаев от укусов змей.

«В прошлом году у нас было 32 обращения по поводу укусов гадюк, в этом году имеем уже 16. Если в июле было восемь, то за десять дней августа у нас есть уже четыре случая. Есть тенденция к росту. Учитывая, что 11-13 августа у нас объявили высокий уровень пожарной опасности, то жара, опять же, — условия для увеличения количества укусов », — рассказала Лидия Сенюта.

Также она добавила, что сейчас в Ивано-Франковской области есть 19 доз сыворотки против змеиного яда. Их приобрело и распределило по областям Министерство здравоохранения. Четыре дозы имеет областная клиническая больница, а остальные — у долинской, снятинской, коломыйской, яремчанской больницах и в Ивано-Франковской городской клинической больнице № 1.

«Сыворотку, а вернее — анатоксин, против змеиного яда желательно использовать как можно быстрее, потому что тяжелые проявления появляются в первые 2 часа с момента укуса, а дальше уже по 6-12 часов идет полувыведение яда из организма», — рассказывает Лидия Сенюта.

Если есть потребность в антитоксине в другом районе области, то его перераспределят и передадут туда, куда нужно, уверяет медик.

В тему: 11 июля нынешнего года сообщалось, что в Бориспольском районе Киевской области гадюка укусила 13-летнего мальчика. Ситуацию осложнило отсутствие в больнице противозмеиной сыворотки.

22 июля во Львовской области во дворе дома змея укусила шестилетнюю девочку. Ребенок был доставлен в реанимацию.