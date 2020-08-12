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Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал

Агата Кловская
12.08.20 10:05
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Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал

Главное: Демократ Джо Байден назвал своего потенциального вице-президента. Это темнокожая Камала Харрис.

Детали: Кандидат от Демократической партии в Белый дом Джо Байден выбрал на роль своего вице-президента темнокожую Камалу Харрис. 55-летний политик с 2017 года является сенатором от Калифорнии, а до этого, с 2011 года, была генеральным прокурором штата.

Джо Байден так прокомментировал свое решение: «Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за маленького человека и одну из наиболее достойных людей на государственной должности, в качестве своего товарища на выборах».

Стоит отметить, что Камала Харрис участвовала в праймериз от демократов.

Такой выбор уже раскритиковал действующий президент Дональд Трамп, который заявил следующее: «Она очень слабо выступила на праймериз , хотя ожидалось, что она выступит хорошо. У нее было около двух процентов, потратила много денег. Я был удивлен, что они выбрали ее».

Он также напомнил, что Камала Харрис в свое время «была очень неуважительна к Джо Байдену, она говорила ужасные вещи о Сонном Джо, и трудно представить, что он ее выбрал».

Также американский лидер добавил: «Она часто говорит неправду. Она выступает за повышение налогов, за социальную медицину, сокращение армии и за отмену фрекинга – ключевой технологии при добыче сланцевой нефти. Эта мера ударит по штатам Техас, Оклахома, Огайо и Пенсильвания».

Также пиарщики Дональда Трампа уже опубликовали злой ролик, назвав Камалу Харрис фальшивкой:

В тему: 11 августа 2020 года появилось видео экстренной эвакуации Трампа из Белого дома.

9 августа 2020 года мы писали, что профессор-прогнозист рассказал, кто выиграет президентские выборы в США.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, выборы президента США, Джо Байден, Камала Харрис

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