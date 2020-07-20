В Москве найдена мертвой известный сексолог и крестная внучка Алисы Фрейндлих

Главное: В столице России найдена мертвой известный сексолог, психотерапевт, блогер и экстрасенс Анна Амбарцумян. Возможно, ее отравили.

Детали: В отеле в центре Москвы (Россия) нашли тело известного сексолога, психотерапевта, блогера и экстрасенс Анны Амбарцумян. Причина смерти пока неясна.

Как сообщает МК, в номере Амбарцумян были найдены медикаменты. Не исключается сексолога отравили.

Канал Россия 24 сообщает, что женщина жаловалась известному адвокату Сергею Жорину на коллекторов.

Последняя запись Амбарцумян в Instagram была несколько дней назад. Она выложила фото со встречи с Аскольдом Запашным.

Справка: Амбарцумян получила известность благодаря участию в телепередачах. Она регулярно давала комментарии СМИ на тематику отношений между полами. Анна Амбарцумян является крестной внучкой актрисы Алисы Фрейндлих.

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