Внимание на небо: сегодня начинаются Персеиды

Главное: Сегодня начинается самый зрелищный метеорный поток в году, известный как Персеиды. Он продлится до 24 августа, однако лучше всего его можно будет увидеть в ночь на 13 августа.

Детали: Сегодня начинается ежегодный метеорный поток Персеиды. Он продлится до 24 августа. А пик припадет на ночь с 12 на 13 августа. Как сообщает Страна.ua, больше всего и самые яркие «падающие звезды» можно будет увидеть в 03 часа ночи 13 августа — в это время ожидается до 60 вспышек в час.

Лучше всего наблюдать за астрономическим явлением в местах удаленных от искусственного освещения, с открытым пространством — на поляне в лесу, в степи, на берегах водоемов, в удалении от оживленных населенных пунктов.

Однако наиболее яркие метеоры можно будет увидеть и в городе.

Кроме того, прямую трансляцию потока традиционно будет вести на своем канале в YouTube Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Справка: Персеиды — это метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он возникает, когда Земля на своем пути встречается с частицами льда, пыли и пород, выброшенными в межзвездное пространство при приближении к Солнцу кометой Cвифта — Таттла. Эти частицы проникают в атмосферу Земли со скоростью более 150 км/ч и сгорают в ней.

В тему: В прошлом году жители Земли могли наблюдать самый яркий звездопад за последние сто лет.