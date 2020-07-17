Под крики «позор!» депутаты втрое сократили количество районов в Украине

Главное: Верховная Рада сократила количество районов в Украине более чем в три раза. Голосование в зале проходило под крики «позор!».

Детали: Верховная Рада Украины приняла постановления о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 138 новых. Как сообщает LB.ua, соответствующее решение на заседании 17 июля поддержали 238 народных депутатов. В соответствии с документом главным требованием к каждому району является численность населения не ниже 150 тыс. человек.

В проект постановления ко второму чтению профильный комитет рекомендовал некоторые изменения, в частности, создание в Киевской области семи районов с 25 (сначала предлагали шесть), в Винницкой — шести из 27 (предлагали пять), в Закарпатской с 13 шесть (было п ’ пять), Ивано-Франковской с 14 шесть (хотели пять), в Одесской из 26 — семь (хотели шесть), Херсонской с 18 пять (собирались три). В первом чтении предлагалось создать 129 районов.

При этом выборы депутатов ликвидированных районных советов не проводятся, а их полномочия прекращаются в день вступления полномочий депутатов районных советов, избранных на первых выборах в районные советы новых районов.

Отметим, что постановление поддержали лишь депутаты из фракции «Слуга народа» (213 голосов) при поддержке 11 депутатов группы «Доверие» (11) и шести внефракционных.

Остальные фракции во время голосования кричали: «Позор», а лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко пообещала оспорить его в Конституционном суде.

Видео голосования публикует Цензор.НЕТ.