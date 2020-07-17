Жуткое ДТП в Ужгороде: лихач на BMW протаранил машину «скорой помощи»

Главное: В Ужгороде автомобиль BMW врезался в машину «скорой помощи». Пострадали три человека.

Детали: Страшное ДТП произошло в Ужгороде в ночь на пятницу, 17 июля. Как сообщает местная полиция, на улице Собранецкой 35-летний лихач на BMW вылетел на встречную полосу, где буквально протаранил машину «скорой помощи» марки FORD Transit, после чего та перевернулась.

Известно, что карета врачей выезжала со своей станции на вызов.

Очевидцы ДТП уверяют, что лихач был трезв.

В аварии пострадал водитель-нарушитель и два человека из четырех, которые находились внутри машины медиков – их госпитализировали. Врачи говорят, что угрозы их жизням нет.

Полиция же уже открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 УК «нарушение правил безопасности дорожного движения».

Видео с места аварии:

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