После ДТП в Киеве водители решили от души поколотить друг друга

Главное: ДТП в Киеве переросло в драку водителей. Появилось видео.

Детали: В Киеве на улице Мостицкая произошло ДТП, в котором столкнулись две машины. После аварии водители автомобилей решили не дожидаться приезда полиции и сошлись для выяснения отношения в кулачном бою.

Видео потешной драки публикует «Киев Оперативный».

Многих в комментариях позабавило то, как невысокий и щуплый на вид водитель прессинговал и атаковал куда более крупного оппонента.

Чем завершилась разборка – неизвестно. Будем надеяться, что никто не пострадал.

Видео драки:

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