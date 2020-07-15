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У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб

Автор: «Фраза»
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У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб

Главное: У известной украинской телеведущей Марички Падалко во время прямого эфира выпал зуб.

Детали: Известная ведущая телеканала «1+1» Маричка Падалко потеряла зуб в прямом эфире выпуска новостей. Как видно на видео, опубликованном на канале «Планерка» в Telegram, женщина озвучивала подводку к очередному сюжету, когда у нее внезапно вылез зуб. Ведущая прикрыла рот рукой, достала его, и не прерываясь продолжила вести новости.

Отметим, что в комментариях к ролику многие пользователи похвалили ведущую за ее хладнокровие и выразили ей сочувствие.

При этом сама Падалко никаких комментариев на сей счет не давала. Причина происшедшего неизвестна, как и то, когда именно это произошло.

Маричка Падалко — известная тележурналистка, с 2002 года работает на канале «1+1». С 2006 года ведет программу новостей ТСН. Замужем за бывшим народным депутатом Украины и журналистом Егором Соболевым. Воспитывает сына и двоих дочерей.

В тему: В декабре 2017 года телеведущая Маричка Падалко заявила об угрозах, которые поступают в адрес ее мужа, на тот момент народного депутата от «Самопомочи» Егора Соболева, и их семьи. Их обвинили в «работе на Москву».

Тэги: общество, СМИ, зубы, здоровье, телевидение, курьезы, новости Украины, Маричка Падалко

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