Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев»

Главное: Президент Беларуси Александр Лукашенко нелестно отозвался об украинцах. Он обвинил граждан нашей страны в зависти.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил украинцев в зависти. Об этом он заявил, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.

Среди прочего Александр Лукашенко сказал: «Россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут в безопасной, спокойной стране. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн».

Он заявил, что каждый житель его страны «может выйти на улицу в любое время суток, ничего не опасаясь».

Белорусский лидер добавил: «Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы».

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок.

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