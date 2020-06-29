В Николаеве найдена застреленной жена депутата от «Батькивщины»

Главное: В Николаеве обнаружена мертвой супруга 34-летнего депутата облсовета от «Батькивщины» Игоря Ивануны. Предварительно, она совершила самоубийство, выстрелив в себя из пистолета.

Детали: В понедельник утром, 29 июня, в частном доме, расположенном по переулку Урожайному в Николаеве, была найдена мертвой 33-летняя Кристина Ивануна ‒ супруга депутата местного облсовета от «Батькивщины» Игоря Ивануны.

Как передают «Новости N», прибывшим на вызов полицейским, 34-летний депутат рассказал, что его жена покончила жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из принадлежащего ему пистолета.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и эксперты. Обстоятельства случившегося выясняются.

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