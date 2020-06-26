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В Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский

В Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский

Главное: В шотландском городе Глазго неизвестный мужчина напал с ножом на людей, стоявших у входа в отель. В результате инцидента пострадали шесть человек, в т. ч. и полицейский, который попытался обезвредить злоумышленника.

Детали: В шотландском Глазго на улице Уэст-Джордж-стрит неизвестный злоумышленник напал с ножом на людей, стоявших у входа в отель Park Inn

Как передает «Газета.ru», в результате инцидента шесть человек оказались в больнице с ранениями различной степени тяжести, в их числе ‒ сотрудник местной полиции, который пытался обезвредить нападавшего.

По словам заместителя главы полиции Шотландии Стива Джонсона, подоспевшие к месту происшествия копы открыли огонь по подозреваемому. От полученных ранений он скончался на месте.

«Я хотел бы заверить общественность в том, что в настоящий момент ситуация находится под контролем и угрозы для общественности нет. В связи с инцидентом более никто не разыскивается», ‒ подчеркнул полицейский чин.

В тему: 2 марта 2020 года сообщалось, что под Киевом подросток устроил кровавую резню ‒ трое в реанимации.

А 29 ноября 2020 года мы писали, что а Лондоне произошел кровавый теракт на мосту.

Тэги: полиция, теракт, общество, Европа, Великобритания, мир, резня, Шотландия, ножевые ранения, криминал, пострадавшие

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