Полгода спустя: во Флориде наконец-то арестовали копа, который жестоко избил чернокожую женщину

Главное: В США арестовали полицейского, который жестоко избил чернокожую женщину. Преступление произошло еще в январе.

Детали: В американском городе Майами-Гарденс (штат Флорида) наконец-то арестовали полицейского Джорди Янеса Мартела, который еще 14 января жестоко избил чернокожую Сафию Сэтчел.

Прокуратура говорит, что он использовал удушающий прием и нанес потерпевшей телесные повреждения.

Сначала преступление пытались замолчать, но в интернет попало видео избиения, которое вызвало огромный общественный резонанс.

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Выяснилось, что в тот зимний день женщина поссорилась с менеджером одного из стриптиз-клубов, который отказался вернуть ей деньги за заказанные блюда, после чего она ушла, бросив купюры в официантку.

Руководство клуба вызвало полицию, а та провела жесткое задержание, когда женщина уже села в свой внедорожник за руль. Также с ней на пассажирском сидении был ее друг.

Следствие сообщает: «Дежурный полицейский Джорди Янес Мартел латиноамериканского происхождения попросил ее подойти к патрульной машине, но она отказалась, заявив, что не обута, после чего полицейский залез в ее внедорожник через окно, вытащил на улицу, затем прижал колено к ее шее и два раза ударил электрошокером. Он ее по обвинению в применении силы к полицейскому и сопротивлению задержанию с применением насилия. Впоследствии эти обвинения были сняты».

Известно, что женщина получила ссадины в районе живота из-за применения электрошокеров, ушибы и ссадины на руках и ушибы на ногах.

В свою очередь, адвокат полицейского заявил, что во время задержания женщина ударила его подзащитного в челюсть, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

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