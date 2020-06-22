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Момент взрыва в многоэтажке на Позняках попал на видео

Момент взрыва в многоэтажке на Позняках попал на видео

Главное: В Сети появилось видео взрыва, который привел к частичному обрушению многоэтажного дома на столичных Позняках. Он был зафиксирован камерой уличного наблюдения.

Детали: Момент взрыва, в результате которого был частично разрушен многоэтажный дом на улице С. Крушельницкой 1/5 в Киеве, был зафиксирован камерой, установленной на фасаде строительного гипермаркета «Эпицентр» (пр-т Григоренко, 40).

Видеоролик был однародован на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Напомним, жилой дом, расположенный на улице С. Крушельницкой в Киеве (Дарницкий район) взорвался в воскресенье утром, 21 июня.

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

В результате ЧП погибло по меньше мере три человека, было разрушено несколько квартир, расположенных на 5-8 этажах четвертого подъезда.

В тему: 22 июня 2020 года была названа основная причина взрыва дома на Позняках.

Смотрите также жуткие кадры, снятие жильцом соседнего дома.

Тэги: газ, Киев, общество, взрыв, столица, ЧП, видео, Позняки, Эпицентр, Дарницкий район, многоэтажка, новости Украины

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