Кто устроил бойню в «Крокусе»: три версии

Итак, ответственность за теракт в «Крокусе» взяло ИГИЛ. Соответствующее сообщение было опубликовано на аффилированном с террористами новостном агентстве Amaq. Позднее там же был опубликован видеоролик с места событий, снятый самими террористами. Преступники были одеты так же, как и мужчины, задержанные в Брянской области.

При это открытым остается вопрос, кто является конечным заказчиком пятничного теракта. ИГИЛ часто берет на себя ответственность за любые теракты в рамках самопиара. А видео, снятое террористами, вполне могло быть передано информационным ресурсам Исламского государства от третьих лиц.

Сейчас в СМИ рассматриваются три основные версии того, кто стоит за стрельбой и пожаре в «Крокусе»: исламские радикалы, российская ФСБ и украинское ГУР. Важно понимать, что мы едва ли увидим какие-то неопровержимые доказательства в пользу той или иной версии. Именно поэтому целесообразно рассмотреть потенциальные мотивы организаторов теракта.

Могли ли ИГИЛ или связанные с ним группировки стоять за этим нападением? Безусловно, да. Однако смущают два факта. Во-первых, РФ на данный момент не стоит на первом месте среди «стран, борющихся с исламом». Теракт как акция устрашения преследует конкретные цели, совпадающие с актуальными целями террористов. А ВС РФ давно не ведут активных боевых действий против радикальных исламистов. Во-вторых, боевики, завербованные ИГИЛ, не совершают теракты ради денег. Они не боятся смерти и потенциального ареста. Поведение же задержанных граждан Таджикистана явно не соответствовало психологическому образу террориста-смертника. Впрочем, Это не доказывает непричастность ИГИЛ.

Версия, озвученная официальным Киевом через МИД и ОП, о том, что теракт был организован российским спецслужбами с целью усиления военных настроений против Украины среди гражданского населения России, а также для отвлечения внимания мировой общественности от боевых действий в Украине, выглядит менее правдоподобной. Думается, последнее, что нужно Путину после своего переизбрания, это дискредитация своих правоохранительных органов, которые не смогли предотвратить теракт и оперативно ответить на действия террористов. Также российская власть абсолютно точно не заинтересована в росте националистических настроений и усилении голосов, требующих ужесточить миграционную политику. Выходцы из стран Средней Азии являются в России дешевой рабочей силой. Кроме того, этот человеческий ресурс, который можно относительно безболезненно мобилизовать и отправить на войну против Украины.

Версия, распространяемая российской стороной и предполагающая, что теракт был организован украинскими спецслужбами, звучит, на первый взгляд, правдоподобно с точки зрения мотива. Обвинения в адрес Украины со стороны России во многом строятся не на доказательствах «украинского следа», а на предположении, что теракт якобы был наиболее выгоден Киеву. Это и усиление панических настроений, которые вкупе с ежедневными обстрелами Белгорода и других российских территорий повышают усталость гражданского населения от войны. Это и потенциальный раскол российской общественности на почве национальной неприязни к населению российского Северного Кавказа и выходцам из стран Средней Азии. Также косвенно теракт якобы мог стать попыткой дискредитации российской власти, которая не может защитить свое население, и способом отвлечь новостную повестку от неудач ВСУ на фронте.

Если предположить, что теракт был спланирован с участием представителей украинской разведки, то это очень хорошо продуманная операция. Говорят, что ГУР обладает разветвленной сетью радикалов на Ближнем Востоке и в Средней Азии. К тому же, украинские спецслужбы уже более 10 лет тесно взаимодействуют с россиянами, которых ранее обвиняли в массовых терактах в России и поддержке идей чеченских сепаратистов. Поэтому, наверное, полностью исключать, как минимум, интерес ГУР в подрыве внутренней безопасности России не стоит. Впрочем это не доказывает их причастность.

Еще раз подчеркнем, что мы вряд ли узнаем наверняка, кто стоит за терактом в «Крокусе». И очевидно, что каждая сторона будет тянуть одеяло в свою сторону, попутно переводя стрелки друг на друга: ИГИЛ будет стараться выбраться из информационного забвения, Киев продолжит демонизацию РФ, а в Кремле захотят использовать трагедию как инфоповод для дискредитации руководства Украины в глазах ее западных союзников.

По материалам Антикоррупционной правды