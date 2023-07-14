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Дайджест > Усик - президент Украины?

Усик - президент Украины?

Александр Панько
14.07.23 16:11
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Усик - президент Украины?
Оказывается, это не шутки. Заявление Александра Усика о том, что он планирует стать президентом Украины, было сделано после весьма интересного мероприятия в Монако.
 
Как сообщает канал «Первый Харьковский», совсем недавно принц Альберт собирал на ужин общественных деятелей и крупных бизнесменов как из Украины, так и РФ.
 
В частности, речь идет о:
— Викторе Ющенко (экс-президент Украины),
— Александре Усике,
— Григории Суркисе,
— Сергее Левочкине,
— Викторе Пинчуке,
— Романе Абрамовиче,
— Олеге Жеваго,
— Борисе Ложкине,
— Михаиле Бродском и т.д.
 
В СМИ время от времени всплывает информация о посещении представителями крупного бизнеса Украины Монако в начале этого месяца; например ТСН опубликовала материал о приезде к принцу Альберту совладельца комании АТБ Геннадия Буткевича.
 
Как отмечает канал, благотворительный гала-ужин с таким составом больше похож на попытку провести некие переговоры в обход офиса Зеленского, поскольку никого на этом мероприятии из киевских властей, связанных с Ермаком и Зеленским не было.
 
Еще ряд экспертов считает, что в Монако «состоялась» презентация Усика как «будущего президента» перед представителями финансовой элиты РФ и Украины.
 
И что избирательная кампания боксера уже запущена. Одной из ее кульминационных точек станет победа Усика над Фьюри. В аккурат накануне предвыборной гонки за пост президента.
 
А что Зеленский? Если он не сможет добиться нужного Западу успеха, на него спишут все ошибки и провалы. И поменяют на Усика, чьими руками глобальная элита продолжит писать дальнейшую историю Украины.
 
По материалам соцсетей

Тэги: Александр Усик

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