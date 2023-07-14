Усик - президент Украины?

Оказывается, это не шутки. Заявление Александра Усика о том, что он планирует стать президентом Украины, было сделано после весьма интересного мероприятия в Монако.

Как сообщает канал «Первый Харьковский», совсем недавно принц Альберт собирал на ужин общественных деятелей и крупных бизнесменов как из Украины, так и РФ.

В частности, речь идет о:

— Викторе Ющенко (экс-президент Украины),

— Александре Усике,

— Григории Суркисе,

— Сергее Левочкине,

— Викторе Пинчуке,

— Романе Абрамовиче,

— Олеге Жеваго,

— Борисе Ложкине,

— Михаиле Бродском и т.д.

В СМИ время от времени всплывает информация о посещении представителями крупного бизнеса Украины Монако в начале этого месяца; например ТСН опубликовала материал о приезде к принцу Альберту совладельца комании АТБ Геннадия Буткевича.

Как отмечает канал, благотворительный гала-ужин с таким составом больше похож на попытку провести некие переговоры в обход офиса Зеленского, поскольку никого на этом мероприятии из киевских властей, связанных с Ермаком и Зеленским не было.

Еще ряд экспертов считает, что в Монако «состоялась» презентация Усика как «будущего президента» перед представителями финансовой элиты РФ и Украины.

И что избирательная кампания боксера уже запущена. Одной из ее кульминационных точек станет победа Усика над Фьюри. В аккурат накануне предвыборной гонки за пост президента.

А что Зеленский? Если он не сможет добиться нужного Западу успеха, на него спишут все ошибки и провалы. И поменяют на Усика, чьими руками глобальная элита продолжит писать дальнейшую историю Украины.