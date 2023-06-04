Миллиардер Брайан Джонсон ради омоложения вливал себе кровь своего сына и выгнал больную раком жену

45-летний миллиардер из Кремниевой долины Брайан Джонсон тратит по $2 млн ежегодно на врачей и разные процедуры ради вечной молодости. Чтобы выглядеть как юноша, он идет на весьма страшные шаги.

Например, он переливает себе кровь своего 17-летнего сына Талмейджея. У юноши забирают литр крови, разделяют на плазму, тромбоциты, эритроциты и лейкоциты. Потом плазму передают отцу. Прям Брэм Стокер какой-то.

В его доме проживают 30 врачей, которые постоянно контролируют состояние тела Джонсона. Все регламентировано страхом смерти — а это он и есть, — сон, диета, спорт, личная жизнь.

Джонсон впрыскивает себе в лицо жир от молодого донора, покрывает кожу семью видами солнцезащитного крема, стимулирует мышцы таза электромагнитными импульсами.

Миллиардер просыпается в пять утра и принимает два десятка БАДов и лекарств. Потом часовая тренировка под надзором врачей и датчиков.

По словам Джонсона, у него сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а физическая форма — 18-летнего юноши. А вот моральные качества у него «омолодились», наверное, лет до 14.

Недавно миллиардер попал в скандал — против него подала иск в суд его невеста, которую он бросил без денег с раком груди. По словам девушки, Джонсон постоянно изменял ей с проститутками. Также он обещал ей вечно заботиться о ней и сделал финансово зависимой — она бросила ради него работу и увлечения.

В итоге, узнав о диагнозе, Джонсон выселил ее из своего особняка. Миллиардер назвал ее «плохой сделкой» и «чистым убытком».

Надо сказать, что, судя по фотографиям, Джонсон выглядит не как юноша, как обычный ухоженный 45-летний человек. Смертельно боящийся смерти и поэтому проживающий жизнь в попытке ее обмануть.

Судя по истории о брошенной девушке, у него и вправду есть причины бояться смерти и ответа на Страшном суде.

По материалам соцсетей