Посевная в Украине 2023: чего нам ждать?

В Украине стартовала весенняя посевная кампания. Еще задолго до ее начала аграрии окрестили ее самой сложной в истории страны.

Проблем сразу несколько. Во-первых, деньги. Во-вторых, многие поля в Украине остаются заминированными и могут вообще выпасть из оборота как минимум на нынешний сезон. В-третьих, остаются непонятными перспективы. Зерновую сделку продлили, но Россия утверждает, что пока только на два месяца (Украина же говорит, что на полгода).

Мировые цены на зерно в последние месяцы просели, тогда как логистика и перевалка из Украины, наоборот, резко подорожали. Мы уже писали, что, если до войны портовая перевалка тонны зерна стоила 8 долларов, то сейчас — 35 долларов при себестоимости в 3-4 доллара.

То есть, потратив на посевную значительно больше, чем в прошлом году, аграрии рискуют заработать на урожае меньше.

Кроме того, постепенно меняется расстановка сил на экспортных рынках. Скажем, с экспортом подсолнечного масла, где наша страна традиционно была лидером с долей рынка в 55%, уже нарастают негативные тенденции. В этом году доля наших экспортеров упала до 35%, их активно теснят россияне.

Разбирались, как в Украине будет проходить самая сложная посевная, какие есть виды на урожай и удастся ли на нем заработать.

Еще минус 500 тысяч гектаров, меньше зерна и сезон без арбузов

В этом году весенняя посевная в Украине началась необычайно рано: техника вышла в поле уже в середине марта, а к 22 марта сеяли уже в 10 областях страны. Хотя в прошлом году в эту же дату посевные работы даже не начались.

Ранний старт посевной касается не только зерновых культур, но и свеклы. В компании «Укпроминвест-Агро» отметили, что впервые за всю историю предприятия начали сеять сахарную свеклу так рано — с 19 марта.

«Мартовскому старту способствует ранняя весна и теплая солнечная погода», — пояснили в компании.

Уже есть первые прогнозы по посевной 2023 года. В Минагрополитики ожидают, что зерновыми и техническими культурами засеют 19,3 млн гектаров. В прошлом году, когда весенняя посевная уже шла в условиях войны, было 19,8 млн, то есть площади еще больше сократятся. Площади под яровыми культурами увеличатся на 556 тысяч гектаров, но это не перекроет осенний минус по озимым: ими засеяли на миллион гектаров меньше, чем в предыдущем сезоне.

Как видим, если сравнивать с прошлым годом, сокращение посевов ожидается сравнительно небольшое (минус около 500 тысяч гектаров). Но вот по сравнению с довоенными временами спад просто катастрофический. Например, в 2021 году посевные площади составляли около 29 млн гектаров.

При этом на подконтрольной Украине территории сейчас находится 24,6 млн гектаров сельскохозяйственных земель. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, 3,8 млн из них невозможно пустить в обработку из-за близости к линии фронта и большого количество остатков снарядов. Получается, доступно 20,8 млн гектаров, а в работу уйдет только 19,3 млн. Такой недосев имеет ряд причин, в том числе проблемы с разминированием, а главное — с деньгами на посевную.

И еще непонятно, какими будут реальные цифры. Накануне посевной аграрные ассоциации говорили о рисках недосева 5-5,5 млн гектаров даже по сравнению с прошлогодними, уже сниженными показателями. Правда, с тех пор ситуация немного улучшилась, в пользу аграриев сейчас играет погодный фактор. Но минус по сезону все равно может быть больше, чем прогнозирует профильное министерство. О причинах — чуть позже.

Изменится не только площадь сельхозугодий, но и структура посевов. По ней Минагрополитики дает следующий расклад.

Под зерновые и зернобобовые отведут около 10,2 млн гектаров, что на 1,4 млн меньше, чем в прошлом году. Из них озимой пшеницей засеяли около 4,2 млн гектаров (минус 834 тысячи гектаров к предыдущему сезону). Под яровую пшеницу выделят 285 тысяч гектаров, что на 67 тысяч больше, чем в 2022 году.

По озимому ячменю пошло сокращение: засеяли 536 тысяч гектаров, что на 255 тысяч меньше, чем в прошлом году. Под яровой ячмень уйдет чуть больше миллиона гектаров (плюс 111 тысяч к прошлому году).

По кукурузе прогнозируют уменьшение площадей по сравнению с прошлогодним показателем на 451 тысячу гектаров — до 3,6 млн гектаров.

При этом будет плюс под масличными культурами, считают в Минагрополитики. В министерстве рассчитывают, что посевы под подсолнечником увеличатся на 475 тысяч гектаров (до более чем 5,6 млн), под рапсом — на 110 тысяч гектаров (до 1,4 млн), под соей — на 334 тысячи гектаров (до 1,8 млн).

Ожидаемое перераспределение в структуре посевных площадей уже заметили и продавцы удобрений.

«Аграрии корректируют набор культур, сеют меньше зерновых, больше подсолнечника, сои, соответственно, берут больше азотных удобрений, карбамида, селитры, меньше калийных удобрений», — говорит нам Олег Арестархов, руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF, в структуру которой входят "«РивнеАзот» и «ЧеркассыАзот».

Сами аграрии поясняют пересмотр структуры посевов несколькими факторами.

«Сильно подорожала логистика, в частности портовая перевалка зерна. При этом цены на саму продукцию просели. Плюс — по зерну особые требования к хранению, да и в целом оно более хлопотное в выращивании, чем те же соя или рапс. Масличные можно без проблем продать на переработку внутри страны, зерно же больше ориентировано на экспорт, а по нему пока непонятно, какие перспективы. Но главный фактор — это то, что выращивание подсолнечника и прочих масленичных требует меньше удобрений, а логистика его перевозки дешевле. В целом подсолнечник получается выгоднее процентов на 30%, чем кукуруза. Выращивание кукурузы при нынешних ценах вообще можно сказать убыточно», — сказали «Стране» в одном из агрохолдингов.

В компании harvEast отметили, что они в этом году отдадут четверть угодий под нишевые культуры. Уже идут работы по посеву горчицы в Киевской области (ранее компания выращивала ее только в Донецкой области). В то же время посевы под кукурузой (на которой этот холдинг ранее специализировался) сократят втрое — до 5 тысяч гектаров.

В новом сезоне Мингрополитики прогнозирует увеличение площадей под сахарной свеклой: засеют 220 тысяч гектаров против прошлогодних 180 тысяч.

На настроения специализированных хозяйств повлияла благоприятная рыночная конъюнктура: ценники на сахар держатся на стабильно высоком уровне. Плюс просели цены на газ, а это значит, что переработка свеклы будет не такой дорогой, как в последние два года.

Ожидается, что по этой же причине — из-за рекордных ценников — многие фермеры попытаются расширить площади под овощами. По данным «АПК-Информ: овощи и фрукты» многие мелкие фермерские хозяйства увеличат угодья под овощами. Особенно в центральных и западных областях страны, где будут массово высаживать картофель, свеклу, морковь.

Впрочем, это вряд ли перекроет резкое сокращение овощных полей в Херсонской области. Ситуация там остается сложной. Как отметил нардеп, член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, в Херсонской области в новом сезоне не будут сеять арбузы из-за больших объемов заминированных земель.

«В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Лук, арбузы и дыни будет сеять Одесчина, часть Кировоградской области», — рассказал Соломчук.

Ценник на посевную

Посевную-2023 еще задолго до ее начала аграрии окрестили самой тяжелой в истории Украины. Тогда же в профильных ассоциациях заявили о возможном сокращении посевов на 5-5,5 млн гектаров и «угрозе для будущего урожая».

«Аграрная отрасль все ближе к глубокому системному кризису, спровоцированному последствиями войны, а именно значительными логистическими затратами, мобилизацией работников, удорожанием ресурсов, проблемами с обеспечением электроэнергией, убыточностью производства зерна в прошлом году в большинстве регионов», — говорится в обращении Украинского клуба аграрного бизнеса, Аграрного союза Украины, «Украинской аграрной конфедерации» и других профильных объединений к главе Минфина Сергею Марченко и премьер-министру Денису Шмыгалю.

В профильных ассоциациях оценили нехватку средств на весеннюю посевную около 40 млрд гривен, а само обращение к правительству было связано с тем, что программа льготного кредитования на тот момент уже закончилась, а Кабмин ее не спешил продлевать.

19 марта правительство продлило действие постановления по льготному кредитованию аграриев.

В рамках этой программы предусмотрены кредиты для больших и средних хозяйств под 9% годовых (и снижение ставки до 7% при условии создания новых рабочих мест), для мелких хозяйств — под 7% годовых (с возможностью снижения до 5%). На пополнение оборотного капитала аграрных предприятий государство готово кредитовать все хозяйства под 9% годовых.

Сравнительно дешевые деньги станут подспорьем для многих хозяйств, но полностью проблему не решат. Дело в том, что немало агропредприятий уже в кредитах. И с учетом высоких цен на логистику и низких на закупку далеко не все сумели заработать на урожае прошлого года. Плюс множатся потери отрасли от войны. На сегодня они уже оцениваются в 8,7 млрд долларов, в том числе около 4,7 млрд — вследствие повреждений техники.

То есть платить по уже полученным ссудам хозяйствам, мягко говоря, сложно. В целом, по данным Минагрополитики, в прошлом году аграрии привлекли около 95,5 млрд гривен кредитных средств. Из расчета на каждого заемщика (их было 43,7 тысячи) получается почти по 2,2 млн, что довольно много. При этом по государственной программе льготного кредитования выдано только 24,72 млрд.

Кабмин отдельно прописал пролонгацию льготных кредитов, но нужно погасить хотя бы 25%. Также будут государственные портфельные гарантии по другим займам.

При этом правительство отменило кредиты под 0%, которые ранее работали по лизингу техники.

То есть в принципе можно взять сравнительно недорогой кредит и посеяться. Но вопрос — будет ли чем отдавать.

«В целом у многих аграриев сейчас проблемы с ликвидностью, оборотными средствами, что усложняет проведение посевной», — отметил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Стоимость весенней посевной в этом году заметно выросла. В профильной среде называют сумму около 230 млрд гривен (с учетом осенней посевной — 292 млрд), что на 17% выше, чем в прошлом сезоне.

Причина подорожания — рост цен на основные ресурсы. Например, цены на удобрения выросли на 35%, на топливо — на 8%, семена — на 22%, средства защиты растений — на 15%.

Из-за нехватки денег многие хозяйства начали экономить на удобрениях. По данным профильных ассоциаций, их внесли вполовину меньше, чем нужно.

Правда, сейчас ситуация меняется.

«Действительно, многие хозяйства долго думали, медлили с закупками. Но так как упали цены на газ, мы смогли снизить стоимость удобрений. Например, в феврале упали цены на карбамид и аммиачную селитру. После чего пошло увеличение спроса. Черкасский „Азот“ увеличил производство на 26% по сравнению с довоенными объемами, и продукцию раскупают. Мы ожидаем, что высокий спрос на удобрения будет также в апреле», — говорит Олег Арестархов.

По его наблюдениям, многие аграрии закупаются удобрениями, что называется, с колес.

«Освобождают склады, пытаются распродать запасы прошлогоднего урожая, чтобы вложиться в новый», — отметил Арестархов.

А вот что касается топлива, то владелец сети АЗС «Прайм» Дмитрий Леушкин отмечает снижение спроса на него со стороны аграриев.

«Хотя сейчас идет посевная, особой активности нет. Возможно, многие закупились заранее», — говорит Леушкин.

Большой затратной статьей аграриев является разминирование территорий, говорит Забловский.

Кабмин утвердил программу по разминированию сельхозугодий.

Приоритетным регионом сейчас является Николаевская область. Также запускается проект по разминированию совместно с FAO — аграрным подразделением ООН. Пилотной станет Харьковская область. По оценкам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ускорение темпов разминирования позволит увеличить посевные площади на 20%, а всего в области нужно разминировать около 550 тысяч гектаров.

Но разминирование идет довольно медленно. По оценкам первого заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях к средине мая смогут очистить 30-40% угодий. По его словам, есть риск, что около 500 тысяч гектаров не смогут засеять.

Многие хозяйства, не дожидаясь разминирования от государства, сами нанимают частные компании, но их услуги стоят недешево: около 40-50 тысяч за гектар.

То есть за разминирование приходится платить практически столько же, сколько сейчас стоит сама земля сельхозназначения. Но особого выбора нет: или платишь за разминирование, удобрения, семена по повышенным ценам и сеешься, либо вообще пропускаешь сезон.

Что будет с урожаем и ценами

Главная интрига — каким будет будущий урожай и за сколько его удастся продать. То есть смогут ли аграрии отбить вложенные средства и хотя бы что-то заработать.

В УКАБ прогнозируют снижение урожайности большинства культур на 10-30% (в том числе из-за экономии на удобрениях). Если учитывать еще и сокращение посевных площадей, то общий зерновой вал может уменьшиться по сравнению с показателями прошлого года на рекордные 37% — соберут всего 34 млн тонн. Если же сравнивать с довоенным урожаем, то минус может быть еще больше — 60%.

С масличными культурами ситуация намного лучше. В УКАБ прогнозируют урожай в 19,3 млн тонн, что на 13% больше, чем в прошлом году (но на 15% меньше довоенных показателей 2021 года).

Общий экспортный потенциал составит 35 млн тонн, или по 3 млн тонн в месяц. Для сравнения: в 2021-2022 маркетинговом году он оценивался в 85 млн тонн, или 7 млн тонн в месяц.

Минагрополитики прогнозирует урожай зерна на уровне 44,3 млн тонн. Урожай пшеницы может сократиться по сравнению с прошлогодним с 20,5 млн до 16,6 млн, ячменя — с 5,6 млн до 4,8 млн, кукурузы — с 25,6 млн до 21,7 млн.

При этом в профильном министерстве также ожидают увеличения производства масличных с 18,2 млн до 19,2 млн (самый большой прирост — на 0,5 млн тонн — у сои, урожай подсолнечника может увеличиться на 400 тысяч тонн, рапса — на 100 тысяч тонн) и сахарной свеклы — с 9,7 млн до 11,3 млн тонн.

Итоговые цифры еще могут корректироваться с учетом обстоятельств, в частности, погодных условий, добавили в сельскохозяйственном ведомстве.

Но в том, что урожай будет меньше прошлогоднего, на агрорынке уже сейчас практически не сомневаются. Спорят только о величине минуса.

И еще непонятно, что будет с ценами. В последнее время котировки на аграрную продукцию на мировых рынках падают.

И, соответственно, валится закупка украинской продукции. По данным брокерской компании Spike Brokers, продолжают падать цены на кукурузу. Продавцы продают ее в направлении Туниса и Испании по 280-285 долларов за тонну, а это значит, что в украинских портах кукуруза подешевеет до 180-190 долларов за тонну (на прошлой неделе ее еще продавали по 202-204 доллара).

Также продолжается снижение цен на пшеницу. С поставками на апрель ее на мировых рынках продают по 290 долларов, что на 15-20 долларов дешевле, чем на март. В портах пшеница стоит 205-210 долларов, причем потенциальные покупатели ждут обвала цен до 160 евро за тонну, поэтому не спешат заключать сделки.

Подсолнечник потерял в цене за предыдущую неделю 25 долларов с тонны (стоимость упала до 450-470 долларов).

По прогнозам FAO, мировой урожай пшеницы в этом году составит 784 млн тонн, что станет рекордом. Большой зерновой вал ожидается в Северной Америке, где идет расширение площадей. В Бразилии ждут рекордов по кукурузе. При этом мировое потребление зерновых, наоборот, снизится на 0,6%, в частности, упадет спрос на фураж из-за негативных тенденций в животноводстве.

При этом ожидается снижение объемов мировой торговли зерном на 1,8%.

В целом индекс продовольственных цен FAO снижается уже год. В феврале 2023 года он составил 129,8 пункта, что на 0,1 пункта ниже, чем в январе. А если сравнивать с мартом 2022 года, проседание на 29,9 пункта (18,7%).

Падают цены на молочную продукцию, растительные масла, зерновые и мясо. Растет только сахар. Но Украина его практически не экспортирует.

И хотя, скажем, по пшенице есть риски, связанные со сложными погодными условиями в США и высокий спрос на поставки из Австралии, конкуренция между экспортерами препятствует росту цен, говорится в отчете FAO.

Ценовой индекс по растительным маслам сейчас держится на минимальном с 2021 года значении из-за слабого спроса и больших запасов.

На этом фоне эксперты пока не ожидают резкого скачка мировых цен на продовольствие. При этом украинская аграрная продукция продается дешевле, а логистика, как мы уже писали выше, просто разоряет аграриев.

Для наших фермеров прогнозы по ценам на будущий урожай еще более неопределенные.

Все зависит от дальнейших перспектив по зерновому коридору, сделку по которому пока продлили только на два месяца: будет ли он вообще и в каком формате (в частности, расширят ли количество портов).

Но проблема не только в зерновом коридоре. Наша рыночная позиция на мировом рынке подсолнечного масла, которая ранее составляла 55%, резко сокращается, отмечает экономист Алексей Кущ.

Американские аналитики предупредили, что на первое место среди поставщиков может выйти Россия, получив долю в 45%, а у нас останется 35%.

То есть обостряются еще и риски потери экспортных рынков.

По материалам украинских СМИ