Каково быть учеником в британской школе, охваченной транс-истерией?

Ей 14 лет, и она посещает государственную среднюю школу совместного обучения в Юго-Восточной Англии, где, по ее словам, каждый десятый ребенок в ее классе идентифицирует себя как трансгендер или небинарник. После того, как эта ученица все больше расстраивалась из-за того, что школа приняла трансгендерную идеологию, она решила раскрыть изданию Daily Mail правду о жизни в продолжающейся культурной войне. Мы приводим почти полный перевод этого письма:

"На днях я пошла в школьный офис, чтобы получить новый экземпляр расписания. Учитель, с которым я разговаривала, использовал в отношении меня местоимение "ониˮ [1], спрашивая другого сотрудника: "Они потеряли свое расписание, можно ли им составить новое?ˮ

Он очень хорошо меня знает, и по мне видно, что я девушка. Я была в ярости, что он просто не сказал "онаˮ. Но дело не только в странных учителях здесь или там; меня регулярно спрашивают, нахожусь ли я в процессе перехода [2].

В школе действует гендерно-нейтральная политика в отношении униформы, и многие девочки носят брюки. Тех из нас, кто это делает, часто спрашивают, трансгендерны ли мы, особенно если у нас короткие волосы, как у меня.

Тот факт, что девушка любит играть в видеоигры или не любит женскую одежду или макияж, достаточен, чтобы считаться потенциально трансгендерной. Когда моя мама пожаловалась на то, что меня называют "ониˮ, учитель извинился, но объяснил, что он был осторожен на случай, если я соберусь начать "переходˮ. Он сказал, что учителя намеренно осторожничают, боясь, что их назовут трансфобами.

Такое ощущение, что транс ‒ это всё, о чем все говорят. В библиотеке есть раздел, посвященный книгам ЛГБТККИА+, а у входа в школу установлена ​​выставка, посвященная ЛГБТ-прайду с радужными флагами и такими словами и терминами, как "небинарныйˮ, "полисексуальныйˮ, "полумальчикˮ, "полудевочкаˮ и "пансексуалˮ. Эти слова встречаются и на уроках. Сейчас я учусь в 10-м классе, и на днях девочка из моего класса английского спросила, был ли греческий бог Зевс мужчиной или женщиной, и учительница ответила, что Зевс мог "идентифицировать себя как небинарныйˮ.

Совсем недавно другой учитель сказал, что леди Макбет не была "ни мужчиной, ни женщинойˮ. Я думаю, что большинство родителей понятия не имеют, чему учат их детей.

Поэтому я рада, что министр образования Джиллиан Киган собирается указать школам, что они должны быть более открытыми в своем решении трансгендерных проблем. Но я бы побоялась сказать это в школе. Если бы я это сделала, я бы потеряла своих друзей, поскольку они совершенно нетерпимы ко всему, что считают "трансфобнымˮ.

Именно поэтому я решила высказаться здесь ‒ не называя своего настоящего имени.

Когда четыре года назад я пошла в среднюю школу, я даже не знала, что такое "трансгендерˮ. Об этом не говорили ни в начальной школе, ни дома. Но через несколько дней учитель в нашем классе сказал нам, что нас будут считать «трансфобамиˮ, если мы будем использовать какие-либо «оскорбительные слова» из длинного списка...

Еще в моем первом классе 11-летние девочки из моего класса начали просить, чтобы их называли "онˮ или "ониˮ.

Вскоре то же самое сделали и другие, это означало, что их считали крутыми.

К вам относятся по-особому, если вы говорите, что вы трансгендер или небинарны, и внезапно становитесь центром внимания.

Как только девочка говорит, что она мальчик, ее имя меняется в школьном реестре.

Теперь из 200 студентов моего курса по крайней мере 20 говорят, что они трансгендеры ‒ почти все девочки утверждают, что они мальчики или небинарные. Хотя есть один мальчик, который говорит, что он девочка, на самом деле это в основном касается девочек, которые говорят, что они мальчики. Дети моего года не говорят, что они лесбиянки или геи, потому что такие слова считаются оскорблением.

Есть парень-натурал, встречающийся с девушкой-натуралом, которая говорит, что она транс, так что теперь ему приходится говорить, что он бисексуал. Мои одноклассники часто говорят, что транс-девушки "лучшеˮ, чем "другие девушкиˮ. Я нахожу это оскорбительным. Но учителя не предпринимают никаких действий, даже если слышат такие разговоры.

Недавно я вместе с друзьями смотрела выпуск новостей об изменениях в Законе о признании пола в Шотландии, и каждый раз, когда гость программы говорил: "Это угроза правам, основанным на половой принадлежностиˮ, мои друзья насмехались и смеялись. Это заставило меня почувствовать, что у девочек нет прав и что их не уважают в моей школе.

Постоянно говорят о трансфобии и фанатизме, и многие студенты, которые говорят, что они трансгендеры, постоянно говорят о том, что они "жертвыˮ, а любой, кто не является трансгендером, является преступником.

Каминг-аут [3] в качестве лесбиянки или гея уже не имеет такого же эффекта.

Моя подруга Келли [имя изменено] была "утвержденаˮ [принята без вопросов] как мальчик в 7-м классе. У нее серьезные проблемы с психическим здоровьем, и она регулярно прогуливает школу, нанося себе вред.

Келли совершила социальный переход, и ни один учитель не спорил с этим. У нее новое имя, и теперь она может пользоваться мужскими раздевалками. Все мои друзья в значительной степени верят в «гендерную идентичностьˮ. Учителя и ученики называют девочек и мальчиков «назначенными женщинами при рождении» или "назначенными мужчинами при рожденииˮ.

Существует также сбивающее с толку язык, например, слово "сколиосексуалˮ, обозначающее влечение к небинарным людям. Я нахожу это смешным, но не могу этого сказать.

Также девочки, объявившие себя небинарными, часто перевязывают грудь. Кто-то принимает блокаторы полового созревания, но мы не знаем, кто именно может принимать, потому что об этом никто не говорит. Одна транс-идентифицированная девушка хотела сделать перевязку груди, но жаловалась, что ее родители не хотят, чтобы она это делала.

Я присоединилась к "Клубу Равенстваˮ, потому что верю в равные права для всех, но потом обнаружила, что невозможно говорить о какой-либо группе, которая подвергалась дискриминации, кроме трансгендеров.

Недавно мы смотрели "Вопросы премьер-министруˮ, и, когда депутаты говорили об охране материнства, используя термин "партнер по родамˮ, я удивлялась вслух, почему они не сказали просто «матьˮ.

Меня отругала подруга, сказавшая, что не все женщины с шейкой матки. Я не хотела не соглашаться, потому что знала, что произойдет ‒ меня публично опозорят.

В социальных сетях также были жестокие комментарии в адрес «трансфобовˮ, когда ученики школы угрожали задушить их.

Вот почему я пишу эту статью анонимно, хотя считаю, что должна иметь возможность говорить об этом, не опасаясь нападок. Я хочу, чтобы взрослые знали, что сейчас на самом деле происходит в таких школах, как моя».

Примечания:

1. Местоимение «они» считается нейтральным, и его часто употребляют для подстраховки в отношении лиц, которые не определились со своей гендерной принадлежностью.

2. Гендерным переходом именуют процесс смены гендера.

3. Так называется официальное объявление о принадлежности к секс-меньшинствам.

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