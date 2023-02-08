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Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно

Михаил Масонов
08.02.23 19:18
161
Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно

Сразу после катастрофического землетрясения в Турции, львовянка Анна Назим, из города Мерсин, которая пережила землетрясение, рассказала журналистам очень интересные вещи:

«Тут в народе пустили слух, что, мол, это американцы „вызвали“ землетрясение с помощью современных технологий, чтобы не дать переизбраться Эрдогану, у нас грядут очень напряженные президентские выборы в мае (а из-за последствий землетрясения экономика, которая и так в тяжёлом состоянии, еще больше может пострадать). Слухи подпитывает тот факт, что буквально недавно в Турции приостановили работу несколько западных посольств, объясняли это возросшей террористической угрозой. А еще за три дня до трагедии один ученый из Нидерландов предсказал это землетрясение и даже угадал магнитуду».

По мнению иранского журналиста-международника Хаяла Муаззина, в связи со сложившейся на сегодня на мировой арене ситуацией, действительно нельзя исключать того, что разрушительное землетрясение в Турции могло быть делом рук человеческих.

Доцент лаборатории сейсмологии МГУ Анна Люсина тоже не исключает возможность того, что землетрясение в Турции было «искусственным». Она отметила, что наведённые землетрясение люди уже научились вызывать.

Достоверно известно, что во времена холодной войны США и СССР вели разработки тектонического оружия, способного вызвать землетрясение. Предполагалось, что сделать это может инициирующий взрыв в заранее просчитанной точке, которая может находиться на значительном удалении от «цели». Однако такой взрыв должен быть как минимум ядерным.

Известно, что в 1971 года США испытали ядерный подземный заряд, взорвав его в твёрдых гранитных массивах Алеутских островов. Мощность адского устройства составила 5 мегатонн единовременно.

Странным образом, после эпохи шестидесятых-семидесятых, когда супердержавы рвали подземные заряды на всей планете, эпицентры землетрясений неожиданно «набрали высоту», сместившись в верхние слои мантии. Так, с 1971-го года почти полностью прекратилось сотрясение земной коры с эпицентром на глубине от 300 до 700 километров. Теперь подавляющее большинство разрушительных явлений подобного рода имеют свой очаг от 70 километров и выше. Подобный феномен привёл к росту разрушительной силы природных явлений на поверхности.

Кроме того, как пишут СМИ, в начале восьмидесятых Вашингтон открыл программу HAARP (High frequency Active Auroral Research Program — Активная высокочастотная программа исследований северного сияния) во главе с крупным учёным-геофизиком Бернардом Дж. Истлундом. У проекта появились собственные центры. Один из них 10 лет назад находился в Тромсё (Норвегия), а второй — на Аляске (военная база Гакхон, 250 км на северо-восток от города Анкоридж).

С высокой долей вероятности можно утверждать, что реальным и смертоносным следствием американской программы HAARP могло стать страшное землетрясение на Гаити в 2010 году (погибло около 200 тысяч человек).

Именно в те годы в использовании тектонического или литосферного оружия против мирных людей обвинил Вашингтон бывший тогда президентом Венесуэлы Уго Чавес. Он выступил по венесуэльскому государственному телеканалу Vive TV и сделал заявление о генераторе плазмы, смонтированном на борту одного из американских авианосцев, крейсировавших во время катастрофы в виду берегов Гаити. Расследовавшее эту ситуацию издание «Военно-промышленный курьер» подтвердило, со ссылкой на собственные источники, что американские морские пехотинцы всеми силами пытались помешать работе сейсмологов, которые проводили замеры в Порт-о-Пренсе сразу после окончания стихийного бедствия, что, по крайней мере, весьма подозрительно.

Еще один возможный вариант искусственного воздействия на подземную сферу — ракетный удар по вулкану, пробуждающий его извержение и, как следствие, тектонические колебания. К слову, 7 января, на следующий день после смертоносного землетрясения в Турции, землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Аргентине возле вулкана Аракар...

В тему следует упомянуть и, так называемый, магнитогидродинамический (МГД) генератор, который может устанавливаться на грузовой автомобиль и посылать в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения. Подобные установки были разработаны ещё в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперёд шагнули технологии.

По материалам сайта «Адекватная конспирология»

Тэги: землетрясение, Турция, заговор

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