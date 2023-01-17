Агентство нацбезопасности США изучает сотни новых сообщений об НЛО

Агентство национальной безопасности США всерьез изучает сотни новых сообщений об НЛО, многие из которых «выполняют высокоразвитые маневры». Об этом пишет Politico.

Всего по состоянию на август прошлого года было собрано 510 «неопознанных воздушных явлений», в охраняемом воздушном пространстве или вблизи важных объектов, говорится в отчете директора национальной разведки Конгрессу. Из них 366 были собраны с 2021 года.

Согласно отчету, более половины этих новых наблюдений, большинство из которых были зарегистрированы пилотами ВМС и ВВС, демонстрируют «непримечательные характеристики»:

— 26 были охарактеризованы как беспилотники;

— 163 были описаны как «воздушные шары»;

— 6 были описаны как некие «беспорядочные объекты».

Подробностей приводится мало, но в отчете отмечается, что ни один американский самолет никогда не сталкивался с НЛО, и наблюдение за ними до сих пор не вызвало неблагоприятных последствий для здоровья, пишет Politico.

12-страничный отчет, в котором не указывается, когда произошло каждое из наблюдений, представляет собой несекретное изложение секретной версии, которая была доставлена в Конгресс.

В последние недели другие высокопоставленные чиновники заявили, что пока не обнаружили никаких доказательств того, что неопознанные транспортные средства имеют инопланетное происхождение или указывают на существование нечеловеческого существа.

«Мы не видели ничего, что могло бы заставить нас поверить в то, что какие-либо из объектов, которые мы видели, имеют инопланетное происхождение», — заявил журналистам замминистра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри.

Также сообщается, что группа НАСА должна выпустить свой собственный отчет по неопознанным летающим объектам в июле.

По материалам соцсетей