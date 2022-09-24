Применит ли Путин тактическое ядерное оружие против Украины и какие могут быть последствия?

Владимир Путин заявил, что готов использовать ядерное оружие, чтобы защитить территорию России. Эти слова вновь вызвали в мире волну серьезных опасений по поводу того, что российский президент может устроить небольшой «тактический» ядерный взрыв в Украине.

Президент США Джо Байден предостерег Путина, сказав, что это стало бы самой серьезной военной эскалацией со времен Второй мировой войны.

Может ли российская армия применить в Украине тактическое ядерное оружие и чем это грозит?

Что такое тактическое ядерное оружие?

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) — это небольшие ядерные заряды вместе со средствами доставки, предназначенные для применения на поле боя либо для нанесения ограниченного ядерного удара.

Они служат для уничтожения целей в определенном районе, без масштабного радиоактивного загрязнения.



Мощность самой маленькой тактической ядерной боеголовки составляет до одной килотонны в тротиловом эквиваленте (то есть мощность взрыва — не больше мощности от взрыва тысячи тонн тротила). Самые большие могут быть мощностью до 100 килотонн.

Стратегическое ядерное оружие гораздо мощнее — до 1000 килотонн. Стратегическое оружие применяют на более дальних дистанциях, на расстоянии тысяч километров.

Самый мощный термоядерный взрыв в истории — советская «Царь-бомба» — составлял более 58 мегатонн. Мощность американской атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла 15 килотонн.

Какое ТЯО есть у России?

По данным американской разведки, у России есть около двух тысяч тактических ядерных зарядов.

Тактические ядерные боезаряды можно размещать на различных ракетах, которые также используются с обычными боеголовками, например, на крылатых или оперативно-тактических ракетах, и даже в артиллерийских снарядах.

ТЯО можно также применять с самолетов или кораблей — такие боеголовки устанавливают на ракеты, торпеды или глубинные бомбы.

США утверждают, что Россия в последние годы много инвестировала в разработку такого оружия, увеличивая его дальность и точность.

Использовалось ли когда-нибудь ТЯО?

Тактическое ядерное оружие никогда не применялось в реальном военном конфликте.

Ядерные державы, такие как США или Россия, считают, что для достижения тактических целей довольно и обычных современных вооружений.

Вдобавок ни одна ядерная держава до сих пор не хотела рисковать развязыванием ядерной войны после применения ТЯО.

Тем не менее Россия, возможно, склонна использовать скорее ТЯО, чем более крупные стратегические ракеты.

«Возможно, они не рассматривают это как пересечение порога применения ядерного оружия, — сказала Патрисия Льюис, руководитель программы международной безопасности британского Королевского института международных отношений Chatham House (его деятельность Россия признала нежелательной на своей территории). — Для них это часть обычных вооружений».

Нужно ли волноваться по поводу возможности применения Путиным ядерного оружия?

В феврале 2022 года, незадолго до вторжения в Украину, президент Путин перевел российские стратегические ядерные силы (СЯС) в «режим особого боевого дежурства» и провел учения СЯС.

Совсем недавно он заявил, имея в виду ядерное оружие: «При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».

Россия планирует аннексировать оккупированные ею регионы на юге и востоке Украины. Для этого там проводятся фиктивные, абсолютно нелигитимные «референдумы», по итогам которых Кремль, вероятно, объявит о присоединении этих территорий к России. В связи с этим президент Путин и заявляет, что готов защищать «территориальную целостность» страны (в том числе незаконно присоединенных украинских регионов) «всеми средствами».

Американская разведка видит в таких действиях признак того, что Путин скорее пытается угрозами заставить Запад перестать помогать Украине вернуть свои земли, а не планирует развязать ядерную войну.

Другие же опасаются, что у России, если она потерпит дальнейшие неудачи на поле боя, может возникнуть соблазн использовать маломощное тактическое оружие в Украине для того, чтобы «изменить правила игры», выйти из тупика или избежать итогового поражения.

Джеймс Актон, эксперт по ядерной энергии из американского Фонда Карнеги, говорит: «У меня есть все основания беспокоиться по поводу того, что в таких обстоятельствах Путин может применить ядерное оружие — скорее всего, на территории Украины, чтобы запугать всех и добиться своего. Но мы еще не дошли до этой точки».

Как реагируют США?

Президент США Джо Байден призвал Россию не использовать ядерное оружие в войне в Украине.

В интервью CBS News Байден сказал, что такие действия «изменят лицо войны как ничто другое, что [когда-либо] происходило со времен Второй мировой войны», добавив: «Это будет иметь последствия».

Трудно сказать, как США и НАТО отреагируют на любое использование ядерного оружия. С одной стороны, они могут не захотеть дальнейшей эскалации конфликта, избегая риска развязывания полномасштабной ядерной войны. С другой стороны, они могут захотеть положить предел происходящему.

Удержать Россию от применения тактического ядерного оружия может еще одна страна — Китай.

«Россия сильно зависит от поддержки Китая», — считает эксперт по атомной энергии из Королевского колледжа Лондона Хезер Уильямс.

«Но у Китая есть ядерная доктрина „неприменения первым“. Поэтому если бы Путин применил ТЯО, Китаю было бы трудно поддержать его. Если бы он [Путин] использовал такое оружие, он, вероятно, потерял бы Китай», — сказала Уильямс.

Павел Аксенов, военный обозреватель Русской службы Би-би-си:

В мире отношение к возможности применения тактического ядерного оружия Россией очень серьезное, несмотря на то, что большинство экспертов считает, что Россия не станет его применять. Просто последствия такого применения настолько велики и опасны, что даже низкая вероятность не позволяет легкомысленно о нем позабыть.

Тактическое ядерное оружие очень разнообразно. Оно включает в себя противокорабельные и наземные крылатые и баллистические ракеты, глубинные бомбы, торпеды кораблей и подводных лодок, артиллерийские снаряды, ядерные мины-фугасы и даже ракеты-перехватчики системы ПВО Москвы А-135.

Все эти системы не подлежат учету и контролю со стороны иностранных государств, поскольку договор о стратегических наступательных вооружениях по определению не включает в себя оружие оперативно-тактического уровня.

Это довольно эффективное средство ведения войны, потому что в любой форме обладает большой мощностью — при том, что не причиняет такого масштабного вреда, как стратегическое ядерное оружие.

Для любой армии, которая испытывает качественный или количественный недостаток в высокоточных средствах поражения, очень велико искушение решить проблему одним мощным ударом. Например, расчистить занятый противником район для наступления своих сил.

Кроме того, удар мощной стратегической боеголовки не может не спровоцировать ответный удар (и даже ответно-встречный). А ТЯО — совсем другое дело.

Тактическое оружие, мало того, что уничтожит меньше, чем стратегическое, но и радиационное загрязнение после небольшого взрыва не будет столь критичным. Поэтому применивший вполне может рассчитывать на то, что противник не станет отвечать тем же, провоцируя бесконтрольную эскалацию. Все эти соображения снижают порог применения ТЯО.

Но, с другой стороны, предположения о возможности применения ТЯО в Украине (даже если Владимир Путин в своем сентябрьском обращении говорил о стратегическом, а не тактическом ядерном оружии) уже сейчас вызывают серьезную международную реакцию.

Ядерное оружие не применялось в войнах с 9 августа 1945 года — мир привык бояться ядерной войны. Использование ТЯО станет эскалацией напряженности такой силы, что это почувствуют все — стратегическая стабильность, основу которой составляет неприменение ядерного оружия, касается всех стран. Применение даже небольшой ядерной бомбы не понравится никому.

По материалам иностранных СМИ