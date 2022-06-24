В Украине объявили войну русским классикам

Верховная Рада приняла закон, запрещающий выпуск, ввоз и распространение в Украине издательской продукции из Беларуси, России и оккупированных этой страной территорий Украины. Кроме того, согласно принятому закону, с 1 января 2023 года книги в Украине будет разрешено издавать на государственном украинском языке, на языках коренных народов Украины и на официальных языках ЕС. Однако на русский язык это не распространяется.

Поговорили с издателями, продавцами и выяснили, как это скажется на украинском книжном рынке, образовании и культуре чтения.

Разрыв книжных отношений между Украиной и Россией безболезнен

Книжный закон, который приняли украинские депутаты, по мнению издателей и продавцов, оказался постановлением вдогонку. Дело в том, что за последние десять лет динамика сотрудничества российских издателей и украинского рынка существенно уменьшилась.

«Если более десяти лет назад на украинском рынке было около 80% российских книг, то с годами это соотношение только снижалось. И на это влияли не только политические, но и экономические факторы. Например, после начала войны в 2014 году это соотношение уже было 50 на 50, а после этого с каждым годом снижалось и к февралю этого года уже составляло до 5% российских книг. Но это в сегменте беллетристики. А вот в сфере детской литературы украинская книга давно уже вытеснила российскую, потому что детские сады и школы перешли на обучение на украинском языке», — говорит бывший владелец сети «Книжный супермаркет» Константин Климашенко.

Вместе с падением количества поставляемых из России книг постепенно снижался и объем русскоязычных изданий. А из-за нынешней войны у многих людей появилось неприятие русского языка. По словам продавцов, которые сейчас еще реализуют остатки со своих складов российских книг, люди отказываются от романов, где написано, что они изданы в Москве или Санкт-Петербурге. Впрочем, как говорят сами дистрибьюторы, это не повсеместное явление.

«Еще десять лет назад можно было сказать, что подавляющее большинство украинцев читают не на украинском, а на русском языке. Теперь эта тенденция изменилась и перемены наметились еще до войны, когда ситуация стала резко меняться в пользу украинского языка. Сейчас украинский читатель особенно хочет видеть книги на украинском языке. Хотя две недели назад мы делали отправку по книжным магазинам, которые вновь открылись в Западной Украине, и у нас был заказ на 30% книг на русском языке, чему мы сильно удивились. Раньше они очень редко брали литературу на русском. Наверное, это связано с тем, что там сейчас много перемещенных лиц. Да и книг сейчас очень мало в продаже, потому что издательства просто взяли паузу. На русском читали переводные книги, которые еще не успели перевести на украинский. До войны нам не хватало программ поддержки переводчиков, потому что Россия переводила и переводит гораздо быстрее и больше», — говорит директор украинского издательства Laurus Полина Лаврова.

Как выглядит будущее без русских писателей в Украине

После вступления книжного закона в силу Украина фактически отрезала от себя не только книги, напечатанные в России, но и всю русскую классику, а также современную российскую литературу. Для старшего поколения, которое изучало в школах Пушкина, Достоевского и Толстого как основную литературу, это, безусловно, потеря, поскольку большинство людей инерционны. Вкусы и предпочтения большинства людей окончательно формируются к 30 годам. Поэтому отказ от русской классики для многих кажется неприемлемым. Причина такой реакции не только в том, что этих и многих других русских классиков теперь не будут издавать у нас на русском языке, но и в том, что всех их теперь уберут из школьной программы.

Группа экспертов при МОН, в которую вошли школьные учителя, филологи, представители образования и один народный депутат, пересмотрели всю школьную программу 6-11-х классов и предложили внести в нее существенные изменения.

Но для поколений, которым сейчас до 40 лет, никакой трагедии в этом нет. Они уже изучали русскую литературу как элемент зарубежной.

«Я работаю с достаточно молодыми людьми и вижу, что современная русская литература их не очень интересует, кроме тех, кто занимается филологией. Конечно, их больше интересует современная западная литература. Теперь ее будет больше, но желание, чтобы ее было больше, было всегда и до войны. Просто это упирается в проблему переводчиков и покупку прав на эти книги. Надеюсь, что, отказавшись от современной российской литературы, будут привлекаться какие-то гранты из-за границы, чтобы мы могли плодотворно заниматься изданием западной литературы», — говорит Лаврова.

Трагедии нет в том, что новые поколения, возможно, не узнают от школьных учителей о существовании русских писателей и поэтов XIX-XX веков. Об этом сейчас говорят не только в Украине, но и даже в России. По мнению ряда авторитетных литераторов, потеря русской литературы не большая утрата. Они считают, что в произведениях русских классиков много заимствований из европейской литературы.

Из всех писателей, которых считают классиками русской литературы, в программе остается только Гоголь — его перенесут из зарубежной литературы в украинскую. Но при этом многие лучшие его произведения уберут, поскольку их сочли сложными для восприятия детей. В этот список попали «Нос», «Ревизор», «Портрет» и «Шинель».

Также в черный список попали поэты Серебряного века, которые пострадали в свое время или даже были уничтожены сталинским режимом. Речь о Мандельштаме, Цветаевой, Ахматовой, Есенине, Блоке и Маяковском.

Зато вместо них в школьную программу войдут лучшие и самые популярные произведения мировой литературы. Конечно, «Гарри Поттер» в этом списке смотрится немного неожиданно. Зато вполне закономерно Салтыкова-Щедрина, Олешу или Крылова заменили на других авторов. Например, в программу войдут басни Жана де Лафонтена, у которого спустя 100 лет заимствовал темы Крылов. А кроме того, еще два десятка писателей и их произведений, среди которых «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «Сердце тьмы» Джозефа Конрада.

Сможет ли Украина перейти на электронные книги

Остается вопрос: как этот закон, война и возможное получение статуса «кандидат на членство в ЕС» повлияют на украинскую книжную индустрию в дальнейшем. По словам издателей, она будет радикальным образом отличаться от довоенной.

«У украинской книжной индустрии уже большие проблемы от того, что у нас пострадало огромное количество типографий, а масса людей уехала из страны или воюет. Так что после победы книжную индустрию нам придется создавать заново», — говорит Лаврова.

Вопрос о том, кого будут читать украинцы, не стоит. По словам Климашенко, покупка прав на издание современных мировых бестселлеров — не проблема. Для Украины, как и для любой другой страны, будет своя цена, не такая большая, которую платит Россия, поскольку объем нашего читательского рынка раз в пять меньше. Возникнут сложности другого порядка.

«Сами книги в производстве сейчас дорожают для всего мира, поэтому есть серьезная тенденция перехода на электронные и аудиокниги. Это массово происходит с новыми поколениями читателей. Но те, кто начинал читать бумажные книги, ни за что не променяют их на электронные. Однако наша проблема в том, что Украина до войны была крупнейшим пиратом в Европе, а книжный рынок „Петровка“ — самым большим пиратским книжным рынком чуть ли не в мире. Если мы, не разобравшись с пиратством, массово будем переходить на электронные книги, то украинские издательства просто не выживут, потому что электронные книги еще легче пропиратить. Но получение статуса кандидата в ЕС заставит нас решить эту проблему», — говорит Климашенко.

Впрочем, тотального отказа от бумажных книг, по мнению Климашенко, не произойдет по разным причинам. Например, от частого чтения книг в смартфоне быстрее садится зрение, поэтому ответственные родители будут дозировать чтение своих детей — хотя бы 50 на 50. Кроме того, есть исследование, согласно которому чтение именно бумажной книги помогает развивать умственную деятельность. И наконец в Британии, а вслед за ней и в ряде других стран появились государственные программы по поддержанию книгоиздательства.

Не менее серьезная проблема ожидает наш книжный рынок после войны, поскольку достаток людей будет не настолько большим, чтобы легко позволять себе тратить деньги на книги. Уже сейчас одно качественное издание стоит дороже, чем билет в кинотеатр. И это еще мы не перешли на цены ЕС. По словам Климашенко, в Европе книги стоят в пять раз дороже, чем у нас, и если мы придем к этим ценам, то люди больше будут думать о покупке хлеба и колбасы, а не нового романа. А если у них будут оставаться средства на развлечения, то они их потратят на что-то более дешевое. Но станет легче, если наши зарплаты придут в соответствие с европейскими. Тогда и на развлечения будут оставаться средства, и покупка книги не будет почти роскошью.

По материалам украинских CМИ