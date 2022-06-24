Как правильно платить за коммуналку во время войны в Украине

Можно ли на период действия военного положения не платить за коммунальные услуги? Будут ли начислять пеню и штрафы за неоплаченную коммуналку? Кому могут возместить расходы по коммунальным услугам?

Подготовили ответы на эти и другие вопросы, связанные с коммунальными услугами.

Запрет на отключение услуг и начисление пени

В первую очередь стоит отметить, что в условиях военного положения Кабинет министров Украины постановлением от 5 марта 2022 года № 206 «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения» запретил:

— начислять и взимать неустойку (штрафы, пеню), инфляционные начисления, проценты годовых, начисленные на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги;

— прекращать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объёме. Такой запрет будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Торгово-промышленная палата Украины засвидетельствовала форс-мажорным обстоятельством вторжение войск Российской Федерации на территорию Украины, что стало основанием для введения военного положения 24 февраля 2022 года (письмо от 28 февраля 2022 года). Это означает, что война является форс-мажором, то есть обстоятельством непреодолимой силы, которое освобождает личность от ответственности в случае неуплаты или несвоевременной оплаты коммунальных услуг.

Однако военное положение не освобождает граждан Украины от оплаты коммунальных услуг, хоть пеня и штрафы не будут начисляться. В случае неуплаты или оплаты не в полном объёме отключать коммунальные услуги не будут.

Если у вас накопились долги, то после войны с этим будут проблемы. Какая-то конкретная сумма задолженности, после которой обязательно должны прекратить предоставление той или иной услуги, в законодательстве не прописана, так же как и нет суммы, при которой поставщик услуг должен обратиться в суд.

«Обычно это уже такая сумма, с которой можно идти в суд. Поскольку суд — это всегда дополнительные расходы, то есть обычно эта сумма уже переваливала за 100 тысяч гривен, но я не советую даже близко думать о злоупотреблении этим», — советует координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.

При каких обстоятельствах можно не платить за коммунальные услуги?

Также есть определённые условия, позволяющие не оплачивать коммунальные услуги. Заместитель министра общин и территорий Наталья Хоцяновская объяснила, что все потребители, если они отсутствовали больше 30 дней, должны обратиться к поставщикам услуг, чтобы им не производили начисления. Это не касается помещений, оборудованных счётчиками, нужно эти показатели подавать, а именно повторять те, которые были раньше. Это не будет распространяться на услугу управления многоквартирным домом и не будет касаться услуг поставки тепла.

Следовательно, если человек не находился в доме более 30 дней, он должен обратиться к поставщику услуг с одним из соответствующих документов:

— справка о службе в ВСУ;

— справка внутренне перемещённого лица;

— справка о прохождении лечения.

При этом ситуация с начислением или списанием платы за коммунальные услуги может отличаться в зависимости от областей и городов.

К примеру, в Харькове решили отменить плату за ЖКУ для жителей города. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе по состоянию на начало апреля уничтожено более 1700 домов и его покинули 30% населения. Поэтому плата за городские коммунальные услуги будет списана начиная с 24 февраля и до конца войны. Следовательно, харьковчанам не нужно платить за услуги, предоставляемые городскими коммунальными предприятиями. Это услуги горячего и холодного водоснабжения, отопления, вывоза мусора, содержание придомовых территорий.

Или, к примеру, ситуация с холодной водой в Николаеве. Перебои с поставкой воды связаны с разрушением водопровода. Такие же исключения есть и в других городах, поэтому принимаются индивидуальные решения, как было сделано в Чернигове. Но общая тенденция — если предприятия оказывали коммунальные услуги, то они производят начисления.

Компенсация за коммунальные услуги

Кабинет министров Украины одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутренне перемещённых лиц, в соответствии с Порядком компенсации расходов за временное размещение людей, переместившихся в период военного положения и не получающих ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, который утверждён постановлением № 333 от 19 марта 2022 года.

Компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляют физическим лицам — гражданам Украины в возрасте от 18 лет, являющимися владельцами жилых помещений частного жилищного фонда, которые безвозмездно размещали в них внутренне перемещённых лиц. Для того чтобы получить выплату, владельцу жилого помещения необходимо:

1) внести сведения о помещениях частного жилищного фонда, доступных для безвозмездного размещения внутренне перемещённых лиц, в соответствующей административно-территориальной единице на веб-ресурсе «Убежище». Владелец жилья может сделать это самостоятельно или обратиться в исполнительный комитет сельских, поселковых либо городских советов. На основании указанных сведений исполком сельского, поселкового или городского совета формирует реестр жилых помещений, доступных для безвозмездного размещения внутренне перемещённых лиц, в соответствующей административно-территориальной единице;

2) не позднее следующего дня со дня размещения внутренне перемещённых лиц нужно подать заявление в исполком сельского, поселкового или городского совета по месту расположения жилого помещения, в котором указать фамилию, имя и отчество каждого из переселенцев и добавить копии документов, которые удостоверяют их личности;

3) не позднее пяти дней со дня окончания отчётного месяца подать в исполком сельского, поселкового или городского совета по месту нахождения жилого помещения заявление на получение компенсации. Такое заявление представляют в бумажной или электронной форме с указанием всех обязательных реквизитов и с использованием электронной подписи. Заявление рассматривают пять рабочих дней со дня его получения.

Обратите внимание, что в течение срока рассмотрения заявления уполномоченные лица исполнительного комитета сельского, поселкового или городского совета проводят проверку приведённых в заявлении владельцем жилого помещения сведений с посещением (при необходимости) места размещения внутренне перемещённых лиц, в частности, с целью проверки факта такого размещения, его безвозмездности, количества переселенцев и условий их проживания, документов, устанавливающих личность, а также проверяют данные об отсутствии или наличии в заявлении информации о лицах, получающих ежемесячное адресное пособие внутренне перемещённым лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

При отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги владелец жилого помещения сможет получить компенсацию исключительно в безналичной форме по указанным в заявлении банковским реквизитам до 20 числа месяца со дня окончания отчётного месяца.

При этом если у вас есть возможность максимально своевременно и в полном объёме платить за коммунальные услуги — не стоит это откладывать. Стоит помнить, что с ваших отчислений оплачивается труд работников коммунальных предприятий.

По материалам украинских СМИ