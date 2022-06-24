Война России и Украины: прогнозы развития ситуации

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики РФ Валерий Кашин опубликовал большое исследование о ходе «военной операции» против Украины и ее перспективах.

Это, разумеется, российский взгляд на события. Но при этом дается достаточно трезвая оценка состояния российской армии, включая ее недостатки.

Кашин указывает на проблемные места и преимущества как у вооруженных сил РФ, так и у ВСУ, которые вскрылись в ходе «спецоперации». И делает прогнозы, когда и как она окончится.

Почему «спецоперация» так затянулась?

Группировка вторжения России оказалась в несколько раз меньше, чем украинские силы, пишет автор, опираясь на цифры, озвученные Украиной.

Россия, по его мнению, до конфликта с Украиной готовилась к «экспедиционным» или «антиповстанческим» войнам (собственно, как и западные армии). А не к большой войне в Европе, предполагая, что будет сдерживать НАТО ядерными силами, в которые как раз вкладывались ресурсы.

«Россия пришла к конфликту с самыми малочисленными сухопутными войсками за свою новую и новейшую историю. Например, армия Петра Великого при 13-миллионном населении страны, включала более 200 тысяч солдат регулярных войск и около 100 тысяч человек в иррегулярных формированиях (калмыки, казаки, башкиры и другие). Российские сухопутные войска, по доступным публикациям, насчитывали 280 тысяч человек в 2021 г. при примерно тех же размерах территории страны и на порядок большем населении», — пишет Кашин.

Также развивались «легкие» войска ВДВ в ущерб «тяжелой» сухопутной компоненте (мотострелковые и танковые войска), которая играет ключевую роль в крупномасштабных военных конфликтах с участием регулярных армий.

Автор считает, что Кремль, принимая решение о «спецоперации», руководствовался тем, что Киев быстро наращивает военные возможности массовой сухопутной армии — быстрее, чем «экспедиционные» силы РФ успеют произвести необходимые реформы. Поэтому, по его мнению, и было принято решение о нападении.

Из переходного состояния российских вооруженных сил Кашин выводит и все проблемы «спецоперации» в Украине.

От сравнительно небольшой численности группировки вторжения (в районе 200 тысяч) до пробелов по некоторым видам вооружений. В частности, по беспилотникам, связи и даже авиации.

На авиации остановимся отдельно. Несмотря на то что у России в несколько раз больше самолетов, чем имеет Украина, их все равно недостаточно, чтобы подавить украинские войска так массированно, как сумели сделать США во время войны в Ираке.

Для этого, считает Кашин, Москве нужно в несколько раз больше крылатых машин и новые их модификации. Тем более что украинская ПВО намного сильнее, чем у Ирака.

Автор считает, что у РФ есть порядка 500 боеспособных самолетов, тогда как против Ирака со стороны США их воевало около двух тысяч.

«Определённо можно утверждать, что по отношению к площади театра военных действий (площадь Украины около 600 тысяч кв км) и протяжённости линии фронта (более 2 тысяч км) численность российской авиации ничтожна. Фактически российская авиационная группировка может добиваться оперативного господства в воздухе на одном направлении, которое является главным в данный момент для российских войск (в последние месяцы это Донбасс). На остальных направлениях она действует эпизодически, в качестве „пожарной команды“, когда возникает неотложная необходимость», — пишет Кашин.

Это второй после низкой численности основной фактор медленного продвижения «спецоперации».

Третий фактор — массированная поддержка Украины со стороны НАТО и США, которая составляет порядка 50 миллиардов долларов за последние годы, включая военную и экономическую помощь. ВСУ автор считает хорошо обученной, более многочисленной и получающей хорошее снабжение армией.

Чем Россия надеется одержать верх?

Среди преимуществ российской армии Кашин называет высокоточное оружие большой дальности, авиацию, огневую мощь артиллерии, флот, более высокую выучку некоторой части российских ВС. Хотя, по его словам, «этих преимуществ недостаточно для быстрого сокрушения противника».

В то же время их достаточно для постепенного захвата территории и нанесения Украине потерь, избегая при этом мобилизации.

На руку малочисленной армии России, по мнению эксперта, играет и оборонительная стратегия ВСУ, которые используют тактику «крепостей» в городах, распыляя при этом свои силы.

Выходом для Украины могло бы стать накопление резервов в тылу с последующим броском этих сил в контрнаступление.

Однако, по мнению Кашина, сейчас действия российских войск, по всей видимости, не позволяют Украине накопить достаточно сил на западе страны, так как все резервы нужны на линии фронта. Контрнаступление проблематично и в условиях сохраняющегося российского превосходства в воздухе на линии фронта.

Также сложно будет накопить оружие для контрнаступления. Поставки с Запада, как это признают и власти Украины, не восполняют понесенные ВСУ потери. Судя по всему, поступающее оружие в основном «с колес» направляется на Донбасс.

В силу этих факторов российское руководство рассчитывает на медленное «перемалывание» украинских сил.

Чем все закончится?

Кашин прогнозирует дальнейшее постепенное продвижение российских войск на Донбассе, а затем на других частях фронта в течение предстоящих месяцев.

Шансы заключить перемирие он видит в конце 2022 — начале 2023 года.

«Перемирие приведет к фиксации линии фронта в качестве де-факто границы между Украиной и Россией, но не решит существующих между странами политических проблем. Результатом станет длительный период холодного военного противостояния в Европе, затратного для всех вовлеченных в него сторон, но неизбежного и необратимого», — предполагает эксперт.

Отметим, что прогнозы о завершении активных военных действий до конца года регулярно дают и украинские представители власти. Это предсказывал, в частности, глава ГУР Кирилл Буданов.

Правда, украинские прогнозы основываются на том, что Украина во второй половине лета перейдет в наступление и вернет захваченные территории полностью или частично. После чего, возможно, и начнет переговоры с Россией.

То есть в Украине уверены, что как раз смогут накопить нужные резервы для контрнаступления — вопреки тому, что говорит российский эксперт.

На данный момент украинская власть зримо усиливает мобилизацию (повестки начали активнее раздавать на улицах). Что может говорить не только о больших потерях на фронте — но и о попытках создать резерв для контрнаступления.

Собственно от того, удастся ли ВСУ организовать эффективное контрнаступление, поломав описанную российским экспертом стратегию армии РФ по медленному продвижению за счет концентрированная огневой мощи, и зависит по большому счету исход боевых действий.

По материалам украинских СМИ