Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Война России и Украины: прогнозы развития ситуации

Война России и Украины: прогнозы развития ситуации

Александр Панько
24.06.22 20:52
149
Война России и Украины: прогнозы развития ситуации

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики РФ Валерий Кашин опубликовал большое исследование о ходе «военной операции» против Украины и ее перспективах.

Это, разумеется, российский взгляд на события. Но при этом дается достаточно трезвая оценка состояния российской армии, включая ее недостатки.

Кашин указывает на проблемные места и преимущества как у вооруженных сил РФ, так и у ВСУ, которые вскрылись в ходе «спецоперации». И делает прогнозы, когда и как она окончится.

Почему «спецоперация» так затянулась?

Группировка вторжения России оказалась в несколько раз меньше, чем украинские силы, пишет автор, опираясь на цифры, озвученные Украиной.

Россия, по его мнению, до конфликта с Украиной готовилась к «экспедиционным» или «антиповстанческим» войнам (собственно, как и западные армии). А не к большой войне в Европе, предполагая, что будет сдерживать НАТО ядерными силами, в которые как раз вкладывались ресурсы.

«Россия пришла к конфликту с самыми малочисленными сухопутными войсками за свою новую и новейшую историю. Например, армия Петра Великого при 13-миллионном населении страны, включала более 200 тысяч солдат регулярных войск и около 100 тысяч человек в иррегулярных формированиях (калмыки, казаки, башкиры и другие). Российские сухопутные войска, по доступным публикациям, насчитывали 280 тысяч человек в 2021 г. при примерно тех же размерах территории страны и на порядок большем населении», — пишет Кашин.

Также развивались «легкие» войска ВДВ в ущерб «тяжелой» сухопутной компоненте (мотострелковые и танковые войска), которая играет ключевую роль в крупномасштабных военных конфликтах с участием регулярных армий.

Автор считает, что Кремль, принимая решение о «спецоперации», руководствовался тем, что Киев быстро наращивает военные возможности массовой сухопутной армии — быстрее, чем «экспедиционные» силы РФ успеют произвести необходимые реформы. Поэтому, по его мнению, и было принято решение о нападении.

Из переходного состояния российских вооруженных сил Кашин выводит и все проблемы «спецоперации» в Украине.

От сравнительно небольшой численности группировки вторжения (в районе 200 тысяч) до пробелов по некоторым видам вооружений. В частности, по беспилотникам, связи и даже авиации.

На авиации остановимся отдельно. Несмотря на то что у России в несколько раз больше самолетов, чем имеет Украина, их все равно недостаточно, чтобы подавить украинские войска так массированно, как сумели сделать США во время войны в Ираке.

Для этого, считает Кашин, Москве нужно в несколько раз больше крылатых машин и новые их модификации. Тем более что украинская ПВО намного сильнее, чем у Ирака.

Автор считает, что у РФ есть порядка 500 боеспособных самолетов, тогда как против Ирака со стороны США их воевало около двух тысяч.

«Определённо можно утверждать, что по отношению к площади театра военных действий (площадь Украины около 600 тысяч кв км) и протяжённости линии фронта (более 2 тысяч км) численность российской авиации ничтожна. Фактически российская авиационная группировка может добиваться оперативного господства в воздухе на одном направлении, которое является главным в данный момент для российских войск (в последние месяцы это Донбасс). На остальных направлениях она действует эпизодически, в качестве „пожарной команды“, когда возникает неотложная необходимость», — пишет Кашин.

Это второй после низкой численности основной фактор медленного продвижения «спецоперации».

Третий фактор — массированная поддержка Украины со стороны НАТО и США, которая составляет порядка 50 миллиардов долларов за последние годы, включая военную и экономическую помощь. ВСУ автор считает хорошо обученной, более многочисленной и получающей хорошее снабжение армией.

Чем Россия надеется одержать верх?

Среди преимуществ российской армии Кашин называет высокоточное оружие большой дальности, авиацию, огневую мощь артиллерии, флот, более высокую выучку некоторой части российских ВС. Хотя, по его словам, «этих преимуществ недостаточно для быстрого сокрушения противника».

В то же время их достаточно для постепенного захвата территории и нанесения Украине потерь, избегая при этом мобилизации.

На руку малочисленной армии России, по мнению эксперта, играет и оборонительная стратегия ВСУ, которые используют тактику «крепостей» в городах, распыляя при этом свои силы.

Выходом для Украины могло бы стать накопление резервов в тылу с последующим броском этих сил в контрнаступление.

Однако, по мнению Кашина, сейчас действия российских войск, по всей видимости, не позволяют Украине накопить достаточно сил на западе страны, так как все резервы нужны на линии фронта. Контрнаступление проблематично и в условиях сохраняющегося российского превосходства в воздухе на линии фронта.

Также сложно будет накопить оружие для контрнаступления. Поставки с Запада, как это признают и власти Украины, не восполняют понесенные ВСУ потери. Судя по всему, поступающее оружие в основном «с колес» направляется на Донбасс.

В силу этих факторов российское руководство рассчитывает на медленное «перемалывание» украинских сил.

Чем все закончится?

Кашин прогнозирует дальнейшее постепенное продвижение российских войск на Донбассе, а затем на других частях фронта в течение предстоящих месяцев.

Шансы заключить перемирие он видит в конце 2022 — начале 2023 года.

«Перемирие приведет к фиксации линии фронта в качестве де-факто границы между Украиной и Россией, но не решит существующих между странами политических проблем. Результатом станет длительный период холодного военного противостояния в Европе, затратного для всех вовлеченных в него сторон, но неизбежного и необратимого», — предполагает эксперт.

Отметим, что прогнозы о завершении активных военных действий до конца года регулярно дают и украинские представители власти. Это предсказывал, в частности, глава ГУР Кирилл Буданов.

Правда, украинские прогнозы основываются на том, что Украина во второй половине лета перейдет в наступление и вернет захваченные территории полностью или частично. После чего, возможно, и начнет переговоры с Россией.

То есть в Украине уверены, что как раз смогут накопить нужные резервы для контрнаступления — вопреки тому, что говорит российский эксперт.

На данный момент украинская власть зримо усиливает мобилизацию (повестки начали активнее раздавать на улицах). Что может говорить не только о больших потерях на фронте — но и о попытках создать резерв для контрнаступления.

Собственно от того, удастся ли ВСУ организовать эффективное контрнаступление, поломав описанную российским экспертом стратегию армии РФ по медленному продвижению за счет концентрированная огневой мощи, и зависит по большому счету исход боевых действий.

По материалам украинских СМИ

Тэги: война, прогноз

Комментарии

Статьи

22.06.22 17:24

Мечты о членстве Украины в ЕС и суровые реалии

Автор: Наина Кравец

Дайджест

В Украине объявили войну русским классикам
24.06.22 22:01

В Украине объявили войну русским классикам

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.06.22 16:51

Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить
24.06.22 16:30

Российские войска хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита, — горсовет
24.06.22 16:21

Стало известно, где в Украине будет открыт пляжный сезон
24.06.22 15:58

Ученые установили происхождение оспы обезьян
24.06.22 15:32

В МОЗ рассказали о ситуации с холерой в Украине
24.06.22 15:23

Французский миллионер совершил самоубийство перед отелем в Париже
24.06.22 15:10

В Кабмине не видят оснований для расторжения соглашений с лаврами УПЦ
24.06.22 15:00

Сын Маска официально стал девушкой и бросил отца
24.06.22 14:51

В России автомобили с людьми смыло в море
24.06.22 14:46

СБУ утверждает, что разоблачила вражескую агентурную сеть, в которую входил нардеп Деркач
24.06.22 16:51

Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить
24.06.22 15:32

В МОЗ рассказали о ситуации с холерой в Украине
24.06.22 14:46

СБУ утверждает, что разоблачила вражескую агентурную сеть, в которую входил нардеп Деркач
24.06.22 13:59

Жителям Николаева объяснили, нужно ли уезжать из города
24.06.22 12:59

Темпы российского наступления на Донбассе скоро снизятся, — Институт изучения войны
24.06.22 09:46

Генштаб ВСУ говорит, что за четыре месяца войны Россия потеряла уже 34 530 солдат
23.06.22 22:45

Украина и Молдова официально получили статусы кандидатов на вступление в ЕС
23.06.22 16:51

В Минобороны озвучили главные планы российской армии на текущий момент
23.06.22 16:41

Оспу обезьян объявили пандемией
23.06.22 15:46

Стало известно, сколько объектов культурного и исторического наследия Россия уничтожила в Украине
21.06.22 16:51

Украине необходимо 8 млрд долларов для закупки газа на зиму
22.06.22 11:25

Молодая бразильская красавица умерла после простой операции
20.06.22 12:39

На острове Змеиный прогремели десятки взрывов, — СМИ
23.06.22 11:26

Скончался солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
18.06.22 16:10

Управделами УПЦ рассказал о целях Петрова поста и призвал к воздержанию
18.06.22 10:58

УПЦ помогает воинам ВСУ, беженцам и всем нуждающимся
18.06.22 15:20

Архиепископ УПЦ рассказал о том, как действует благодать Святого Духа
18.06.22 20:55

В УПЦ рассказали о значении Недели всех святых
21.06.22 15:40

Управделами УПЦ написал письма иерархам 11 Поместных Церквей о религиозной ситуации в Украине
23.06.22 14:59

В Украину прибыли РСЗО HIMARS
Фото и Видео
В России автомобили с людьми смыло в море
В России автомобили с людьми смыло в море
В России автомобили с людьми смыло в море
В России автомобили с людьми смыло в море
«Как из жопы вылез глист...»: певец Шнуров посвятил песню, принявшему украинское гражданство, Невзорову
«Как из жопы вылез глист...»: певец Шнуров посвятил песню, принявшему украинское гражданство, Невзорову
Стало известно, как умирал Юрий Шатунов
Стало известно, как умирал Юрий Шатунов
Российские солдаты казнили фотографа Макса Левина, — сообщают «Репортеры без границ»
Российские солдаты казнили фотографа Макса Левина, — сообщают «Репортеры без границ»
СМИ сообщают о ликвидации экс-«слуги народа» и колаборанта Алексея Ковалева
СМИ сообщают о ликвидации экс-«слуги народа» и колаборанта Алексея Ковалева
Дрон-камикадзе взорвал НПЗ в Ростовской области
Дрон-камикадзе взорвал НПЗ в Ростовской области
В Николаев прилетело сразу семь вражеских ракет
В Николаев прилетело сразу семь вражеских ракет
Жертвами землетрясения в Афганистане стали почти три сотни людей
Жертвами землетрясения в Афганистане стали почти три сотни людей
На Францию обрушился аномальный град
На Францию обрушился аномальный град
Астролог рассказал, когда в Украине может завершиться война
Астролог рассказал, когда в Украине может завершиться война
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.