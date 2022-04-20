Инфляция в Украине бьет рекорды

Маховик инфляционных процессов быстро набирает обороты в Украине. Согласно официальной статистике, в марте 2022 года потребительская инфляция в годовом выражении ускорилась до 13,7% (с 10,7% в феврале). В месячном исчислении цены выросли на 4,5%.

В реальности же рост цен на товары первой необходимости в магазинах составляет не менее 15−25%. Даже по прогнозам Национального банка, которые всегда отличаются излишним оптимизмом, уровень инфляции в этом году может превысить отметку в 20% при потере ВВП не менее, чем на треть.

Почему растут цены

Нацбанк называет несколько причин для скачка цен в марте этого года:

1. Нарушение логистики и разрушение инфраструктуры.

2. Неравномерный спрос на товары в разных регионах. На западе Украины, которые меньше пострадали от вторжения России, он выше. А вот в зоне боевых действий большинству граждан не до покупки товаров.

3. Рост расходов бизнеса и физическое уничтожение активов предприятий из-за нападения РФ на Украину.

Что дорожает

Рост цен на продукты питания и горючее — общемировая тенденция, которая усилилась в Украине из-за вторжения РФ. Также из-за войны у нас дорожают фармацевтические товары.

Каждый четвертый гражданин страны из-за войны стал переселенцем, многие полностью потеряли имущество. Поэтому подавляющее большинство людей в стране экономят на всём. Спрос есть только на еду и топливо. Цены на обработанные продовольственные товары в марте увеличились на 16,6% год к году. Подорожало все — от молочки и хлебобулочных изделий до безалкогольных напитков.

Это происходит несмотря на то, что государство ввело ограничения по предельному росту цен на значительную часть таких товаров и установило предельные цены на топливо.

Чиновники уже использовали такой существенный резерв по борьбе с инфляцией как обнуление акциза на топливо, а также снижение НДС по нему с 20% до 7%. Таким образом, единственным непрямым рычагом для дополнительного сдерживания роста цен на бензин, дизтопливо и на автомобильный газ остается окончательное обнуление и этих, еще действующих 7% НДС. Скорее всего, Кабмин уже скоро решится на этот шаг. Дальнейшей возможности для снижения цен на топливо для сдерживания инфляции за счет административного и налогового фактора у правительства уже нет.

Темпы роста цен на непродовольственные товары хотя и ускорились, но в годовом измерении остались сравнительно невысокими — всего 3,6% год к году. Сработало решение Нацбанка о «заморозке» официального курса гривны относительно доллара и отсутствие у большинства граждан возможности покупать что-либо, кроме товаров самой первой необходимости. Поэтому цены на одежду и обувь даже упали.

Нужно отдать должное и помощи волонтеров, которые помогли закрыть проблемы с одеждой и обувью для беженцев, а также их обустройством и питанием. Кроме этого, государство приняло решение о заморозке стоимости коммунальных услуг, что также отражается при расчете официального уровня инфляции в стране.

Что будет дальше с ценами

Постепенное повышение цен на энергоносители быстро приведет к снижению конечной доходности всех сфер, связанных с логистикой и доставкой. Торговцы не смогут компенсировать падение прибыли за счет повышения цен, поскольку чиновники установили «потолок» для отдельных видов товаров. В результате такая продукция начнет исчезать с полок магазинов, и ее заменят товары, которые не попадают под ценовые ограничения. То есть цены продолжат расти в любом случае.

Есть два выхода из ситуации:

1) Чиновники продолжат административно ограничивать цены на некоторые товары.

В этом случае возможен продовольственный коллапс по некоторым продуктам питания. И в конечном итоге — периодические взлеты цен или почти полное «вымывание» социальных товаров из ассортимента торговых точек.

2) Правительство введет социальные денежные доплаты отдельным категориям граждан в размере инфляционных издержек по таким видам товаров и отпустит цены на них до рыночного уровня.

Это, с одной стороны, компенсирует затраты малоимущим и лицам, пострадавшим от военных действий.

С другой — позволит государству получать больше налогов от сферы торговли, так как в этом случае товарооборот компаний будет расти с учетом поправок на инфляцию. Кроме этого, подобный вариант стимулирует постепенный рост рабочих мест в сфере торговли, что крайне необходимо для оживления разрушенной сейчас экономики Украины.

При втором сценарии решения проблемы:

населению хотя бы частично компенсируют военный рост цен;

торговля не потеряет своих клиентов, не свернется еще больше, а увеличит налогооблагаемый оборот и не уйдет «в тень»;

производители смогут избежать убытков от административного сдерживания верхней границы цен, а частично — даже расширят объем производимой продукции за счет сохранения платежеспособного спроса на свои продовольственные товары.

Такой вариант в какой-то степени сработает по аналогии с «вертолетными деньгами» популярного американского экономиста Милтона Фридмана. Только они поступят адресно и позволят выжить самым уязвимым в военное время слоям населения, и в то же время не будут тормозить экономику страны.

Тем более, что похожая практика в части жилищных субсидий (даже с учетом всех ее недостатков) в Украине уже есть. А, значит, и опыт оперативного решения данного вопроса, и сама инфраструктура для этих действий уже отработаны.

Дело за малым — определиться с алгоритмом расчета подобных денежных компенсаций и оперативно запустить этот процесс.

Что хуже: ограниченный и контролируемый «печатный станок» или падение товарооборота

Государство уже сейчас вынуждено финансировать свою экономику частично за счет «печатного станка». Поэтому компенсации отдельным категориям граждан (по факту во многом это будут те же группы, которые сейчас получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг) несут меньшее зло для финансов страны, чем падение товарооборота и сокращение экономической активности в воюющей Украине.

Тем более, что значительная часть такой адресной денежной помощи потом вернется в бюджет в виде налогов как со стороны розничных сетей, так и за счет их уплаты производителями.

Этот подход будет более эффективным и менее затратным, чем создание отдельных магазинов для социально незащищенных слоев населения с более низкими ценами на товары первой необходимости. Эта идея периодически озвучивалась чиновниками еще с довоенных времен и иногда возникает и в настоящее время.

Но создание подобных магазинов или раздача отдельных адресных талонов на приобретение товаров по низким ценам автоматически сформирует среду для значительных злоупотреблений. Мы помним еще с советских времен, что такая порочная практика распределения товарных потоков никогда не приводила ни к чему хорошему — ни для граждан, ни для самой экономики.

По материалам укрСМИ