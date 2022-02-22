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Дайджест > Зеленский ранее бравировал, обвиняя предшественников в сдаче Крыма и Донбасса, но в итоге сам сдал всю Украину

Зеленский ранее бравировал, обвиняя предшественников в сдаче Крыма и Донбасса, но в итоге сам сдал всю Украину

Автор: Анна Шушкевич, Medium
22.02.22 16:16
97
Зеленский ранее бравировал, обвиняя предшественников в сдаче Крыма и Донбасса, но в итоге сам сдал всю Украину

А помните, как Зеленский говорил: «Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я»? Помните, как после подписания в Париже обязанностей выполнить Минские соглашения он обещал не сдавать Украину? Раз у самого президента память короткая, хочется напомнить ему его же высказывания. Так сказать, чтобы оценить то, кем был Зеленский, и в кого он сейчас превратился.

«Простите, если бы я тогда был президентом (в 2014 году), мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда „зеленых человечков“ не пустили бы», — говорил Зеленский.

«Ну, давайте честно — господин Турчинов рассматривается — я его не виню — как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко — один из тех людей, кто потерял Донбасс — вот и все. Это мое мнение и мнение «большинства общества», — был убежден президент.

Теперь сам Зеленский встал в ряд бездарных украинских предводителей. И это очевидно всему народу. Причем он был в заведомо более выигрышной позиции, пользовался поддержкой всей страны. Зеленский сдал Украину,

показав свое полное бездействие, полную импотенцию в вопросе разрешения конфликта на Донбассе и установления мира в целом. Именно он методично довел Украину до текущей ситуации, когда мы стали в шаге от потери государства вообще!

За эти три года звучало очень много слов о том, что никто так сильно не хотел возвращения Донбасса, как Зеленский, «даже близко», и «никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса». Но если посмотреть на реальные действия президента, что Владимир Александрович сделал для установления мира?

Все «решительные действия» Зеленского — поездки к линии разграничения, сьемки в форме, ужины с украинскими военными и бесконечные требования в сторону Запада. Никакой мирный план представлен так и не был: только полное игнорирование исполнения «минских договоренностей» ради сохранения симпатий националистически настроенной радикальной части электората. Ожидаемо, что Зеленский совершенно перестал рассматриваться Россией как вероятный партнер и сторона для переговоров.

И что делает Зеленский после признания Путиным «ЛДНР»? Ничего! Вместо того, чтобы озвучить хоть какую-то конкретику, президент просто ждал указаний западных кураторов, пока украинцы томились в ожидании его обращения. А когда Зеленский выступил... Лучше бы он вообще не выступал. Ничего внятного президент так и не сказал, продемонстрировав обществу отсутствие какого-либо плана действий. Зато о себе Зеленский уже позаботился — американцы пообещали его эвакуировать в случае чего.

После собственного провала как лидера Украины Зеленский сейчас просто пытается снять с ответственность. Удобно, не так ли?

«Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию», — сказал он, как будто Украина — объект, а не субъект, и вообще не отвечает за то, что происходит на ее территории.

Зеленский уже давно демонстрирует полную неспособность отвечать за происходящее в стране в самых разных сферах.

«Я сегодня считаю, и абсолютно этого не скрываю — и президент Российской Федерации знает мое мнение — сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, мира в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека», — говорил Зеленский в интервью телеканалу «Дом», намекая на Путина.

Но если раньше он перекладывал на Путина 90% ответственности за происходящее на Донбассе, то теперь, судя по словам нашего Главнокомандующего, это вообще не его зона контроля.

Владимир Александрович, отмазаться так просто не получится. Хочется вам напомнить, как вы комментировали «сдачу» Крыма. Причем неоднократно.

«Мы не должны были позволить им отобрать Крым.. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность», — говорили вы в августе 2020 в интервью изданию Euronews. «Те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность. Я хочу, чтобы всем стало понятно: вопрос не в мести, вопрос в справедливости. Обществу нужны ответы», — заявляли вы в Верховной Раде в октябре 2020.

Владимир Александрович, вы можете войти в историю как человек, погубивший Украину.

Соберите наконец остатки своей гордости и уйдите в отставку. Спасите этим страну.

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