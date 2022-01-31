Шарий уничтожил Мураева, разложив на молекулы

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий выпустил у себя на Ютуб-канале шикарное видео, в котором на молекулы разложил мелкую шестерку Ахметова и Офиса президента Евгения Мураева. Которого недавно назвали ставленником Кремля на случай возможного вторжения РФ в Украину. Все в мире тихонько посмеялись с этого британского фейка, но, видимо, сам Мураев возомнил себя важным политиком, а потому начал ходить по каналам и с плохо скрываемой радостью сетовать на «ошибочную информацию». Побывал Мураев и у мастодонта российской журналистики Владимира Соловьева, который интеллигентно показал всю лживую сущность Мураева. А Шарий еще и добавил сверху. Так что если кто забыл, давайте вспомним, кто такой на самом деле Евгений Мураев и почему это вдруг его подняли из политического забвения.



Мураев — это пешка Ахметова. Свою карьеру он сделал благодаря тестю, Олегу Таранову, который был депутатом Верховного Совета УССР, заместителем министра и приближенным ко второму президенту Украины Леониду Кучме лицом. Сам Мураев ничего никогда бы не добился, но благодаря связям тестя выбился даже в депутаты Рады. Но после того, как власть Януковича развалилась, Евгению пришлось искать новых патронов. Сначала он побежал в «Оппозиционный блок» Ахметова, потом в «За життя», потом опять убежал в Оппоблок, потом создал свою партию, у которой нет ни рейтинга, ни будущего.



Но что интересно — все это время Мураев то и делал, что дерибанил деньги Ахметова, закапывая их в песок, то есть, в свой политпроект. Сейчас Мураев Владимиру Соловьеву рассказывает, что он ведь настоящий политик, не то что всякие там блогеры, а потому он такой важный, что про него говорит даже британская разведка. На самом деле Евгений Мураев вообще никому не был бы интересен, если бы не соглашался быть стукачом. Да-да, именно великий «опозиционер» Мураев по заказу Банковой, что при прежней, что при нынешней власти, выполняет самые грязные хотелки ОП, направленные на уничтожение реальной оппозиции — ОПЗЖ, Партии Шария.

Помните, как Мураев донес в СБУ, что Медведчук — это якобы пятая колонна Кремля? Это было еще при Порошенко. В ответ прилетели санкции России. А потом уже при Зеленском канал НАШ Мураева вдруг начал работать по методичкам Банковой, а сам Мураев цинично лгал, что передал канал коллективу и не имеет к нему никакого отношения. Офис президента на деньги Ахметова лепит из Мураева якобы кандидата от юго-востока. Цель у этого одна — откусывать рейтинги ОПЗЖ и Партии Шария в интересах Зеленского. А потому что Мураев, что его канал постоянно льют грязь на Медведчука. Вот если что-нибудь произошло, у Мураева всегда виноват Медведчук. Собственно, потому Россия постоянно продляет санкции против Мураева.



И вот на Банковой придумали гениальную идею — а давайте мы вбросим через британцев фейк про наместника Мураева, вдруг посеем сомнения среди электората юго-востока. Но как ты не пытайся, а если строишь замок из говна и палок, получится соответствующая постройка. Вот и Мураев сегодня мало кому интересен. Когда до Ахметова дойдет, что он тратит миллионы долларов в никуда, Евгений снова окажется никому не нужным и будет искать новых патронов. И будет стучать, стучать и еще раз стучать. Потому что стукачество это его главный капитал. Далеко не каждый политик готов быть стукачом, а Мураев готов.



Я настоятельно советую посмотреть видео Шария. Это искусство — так раскрыть лживую личность самого никчемного политика Украины.