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Дайджест > Губернатор Живицкий, «прокладочник» Безнис, «великий крадівник» Тимошенко. Как Сумская область готовится к войне?

Губернатор Живицкий, «прокладочник» Безнис, «великий крадівник» Тимошенко. Как Сумская область готовится к войне?

Автор: Олег Измайловский, ОРД
31.01.22 10:29
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Губернатор Живицкий, «прокладочник» Безнис, «великий крадівник» Тимошенко. Как Сумская область готовится к войне?

Среди всех украинских областей у Сумской самая длинная граница с РФ — около 600 километров, сто из которых проходит через реки и болота. Как говорят местные, от Сум до границы «километров тридцать», или же «рукой подать». Один из городских проспектов даже называется Курским — и ведет он как раз в сторону России. По идее, сейчас, область должен возглавлять военный, который будет активно готовиться к обороне области от войск РФ. Но нет ... Область возглавляет мутный тип, основной задачей которого является распил бюджетов «Великого крадивництва» Кирилла Тимошенко. Итак, знакомьтесь — губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий.

Биография у нашего героя, мягко говоря, странная. Родился в 1982 году. Первым официальным местом работы будущего сумского губернатора была компания, которая занимается производством гофрокартона. В ООО «Сумчанка — Тепигтар» он трудился в должности простого рабочего с сентября 2001 по февраль 2002 года. И вдруг, уже через полгода после этого Дмитрий занял руководящую должность в компании «Сумынефтепродукт». До апреля 2005 года Живицкий занимал пост заместителя технического директора по эксплуатации и ремонту нефтебазового хозяйства и АЗС. Каким образом «простой рабочий» по производству гофрокартона вдруг перескочил на руководящую должность в компанию Коломойского, при этом, не имея на тот момент высшего образования — история умалчивает. Как правило, такие скачки в карьере объясняются влиятельными родственниками или знакомыми. Однако, по нашим данным, карьерный скачок Живицкому обеспечило членство в «Молодых регионах» Виталия Хомутынника.

В апреле 2005 года Живицкий почему-то уходит из «Сумынефтепродукта». Надо полагать, после «оранжевой революции» сменилось руководство фирмы, и Живицкому пришлось на полгода стать безработным. С тех пор, вплоть до 2014 года Живицкий был мелким частным предпринимателем, занимавшимся электромонтажными работами. Пытался куда-нибудь избраться. Не важно от кого. ЛВ 2010 году пытался избраться от партии «За Украину!» Вячеслава Кирилленко, а в 2014 — уже от «Силы людей». Пытался пробраться в БПП. Везде «пролетел». Однако, обзавелся новыми покровителями.

С 2014 по 2016 год Живицкий был заместителем руководителя «Сумского объединения работодателей», хозяином которой является некто Владимир Заяц. Почетный гражданин Сум, и основатель 27 компаний. https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/z/zaiets-volodymyr-volodymyrovych/2/

Интересный человек, сейчас получает от Живицкого интересные строительные подряды.

Тогда же Живицкий познакомился с Анатолием Шкрибляком, одиозным мошенником, владеющим ООО «Сумытеплоенерго». Однако, главное знакомство Живицкого произошло в 2019 году. Именно тогда он познакомился с Кириллом Тимошенко. Тимошенко заинтересовала «деловая» хватка Живицкого и он пролоббировал его назначение на губернатора Сумской области. Конкретно, для «распила» бюджета на «Великом крадивництве». Чем, собственно, Живицкий сейчас активно занят. И ему как-то глубоко наплевать и на возможность наступления РФ, и на то, что жители его области, в селах, уже практически замерзают от холода. Главное — бюджеты.

В этом ответственном деле Живицкому помогает некто Александр Безнис. Мелкий предприниматель из Донецка, в юности «витренковец», затем основал организацию «БЛОК АКТИВНОЇ МОЛОДІ», среди донецких майдановцев считался провокатором. Сейчас, неожиданно, стал «автодорожником» от Тимошенко. Причем, «строительством дорог и автострад» занимается «ФОП Безнис Александр Александрович». ФОП зарегистрирован в Покровске, Донецкой области, в 2018 году. На номер телефона указанный при регистрации ФОП Безнис А.А. заргистрировано еще одно предприятие которое строит дороги .Хоть там Безнис не значится. Это предприятие — ООО ДОРКОМ ХОЛДИНГ (Киев) с уставным капиталом в 10 тысяч гривен, зарегистрировано в августе 2014 основной вид деятельности 42.11 Строительство дорог и шоссе... С уставным капиталом в 10 тысяч гривен. Что это, как не тупые «прокладки» ОПЗЖ? С этим же номером телефона Безнис фигурирует в упоминании за 2010 год- в

Всеукраїнська благодійна акція ФРІ «Нагодуй горобчика»

https://fri.com.ua/2010/01/nahodujhorobchyka/

Горобчика, надо полагать, Безнис, Живицкий и Тимошенко уже «нагодували». Да так, что он скоро лопнет.

А прикрывает весь этот «бизнес» прикрывает начальник УСБУ в Сумской области — полковник Григоренко. Вот что пишут о нем наши источники: «Нач УСБУ в сумской области Григоренко — личный порученец Баканова по всякого рода преступным делам и провокациям. В частности, он лично отвечает за сбор и доставку в Киев чёрного нала, полученного от контрабандных операций с сигаретами, наркотиками, оружием и боеприпасами. Отдельно Григоренко ведёт дела связанные с незаконными врезками в газовый и нефтяной проводы, проходящие через Сумскую область. Григоренко очень трусливый и жадный человек. Напрямую вхож к Баканову ( подчеркивает это всегда и часто включает свой телефон на громкую связь, когда ему звонит Баканов, демонстрируя , что Баканов разговаривает с ним в просящей форме). Григоренко находится длительное время в разработке ДБР, как лицо причастное к организации и функционированию канала переброски запрещённых к легальному обороту товаров из л-днр через РФ, Украину в Турцию и страны западной Европы. Баканов предупредил Григоренко об оперативном интересе ДБР к его персоне и с тех пор Григоренко ведет скрытный образ жизни и всего боится . Каждый месяц меняет квартиры в которых проживает, меняет часто телефоны. В кабинете и в служебном автомобиле разговаривает шепотом.»

Естественно, что при таком бэкграунде Григоренко некогда наблюдать за бизнес-деятельностью Живицкого. Ни в сфере «великого крадивництва», ни в сфере нелегальных нефтеперерабатывающих заводов. А с приходом Живицкого число этих заводов увеличилось. Раньше был известен один — в Лебедине. Теперь их уже три. Самое тревожное в том, что за этими нелегальными НПЗ стоят граждане Российской федерации.

Но остается вопрос, не является ли государственной изменой воровство через прокладки на «строительстве» дорог в то время, когда область находится под непосредственной угрозой вторжения войск РФ? А жители области уже ищут в лесах сухостой, чтобы обогреть свои хаты. И вопросы эти не столько к «шестеркам» этого бизнеса вроде Живицкого и Безниса, а к организаторам — Кириллу Тимошенко и Владимиру Зеленскому.

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